Jagdkönig 2020 in Wolfsburg: Michael Schulze

Zum Jagdkönig-Schießen trafen sich die Mitglieder der Schützengesellschaft Wolfsburg im Schützenhaus. Manfred Modler, Jagdkönig 2019, hatte den großen Adler aus Holz für den Wettkampf gebaut und bemalt, wie die Schützengesellschaft mitteilt. Die einzelnen Teile des Adlers sind mit Dübeln am Rumpf befestigt. Diese nicht sichtbaren Verbindungsstellen galt es, aus einer Entfernung von 25 Metern, mit dem Kleinkalibergewehr zu treffen.

Der verbliebene Rumpf des Adlers muss zu Fall gebracht werden

Bevor jedoch der Wettkampf beginnen konnte, wurde die Reihenfolge der Schützen ausgelost. Jede Schützin und jeder Schütze durfte immer nur einen Schuss je Runde abgeben. Es galt, die einzelnen Teile des Adlers in einer vorher festgelegten Reihenfolge vom Rumpf abzuschießen. Begonnen werden musste mit der Krone. Nach und nach fielen die einzelnen Teile vom Adler zu Boden. Nachdem alle Teile abgeschossen waren, wurde der Jagdkönig 2020 ermittelt. Dafür musste der verbliebene Rumpf des Adlers zu Fall gebracht werden.

Michael Schulze erhält als neuer Jagdkönig die Jagdkönig-Scheibe

Einzeln traten die Schützen an und gaben ihren Schuss ab. Den alles entscheidenden Schuss gab

Michael Schulze ab – er ist somit der neue amtierende Jagdkönig 2020. Alle erfolgreichen Schützen erhielten ihr abgeschossenes Teil des Holz-Adlers und die entsprechende Anstecknadel überreicht. Michael Schulze erhielt als neuer Jagdkönig die Jagdkönig-Scheibe und wurde mit einem dreifachen „Horrido“ gebührend gewürdigt.

Vermutlich war es für lange Zeit die letzte Veranstaltung

„Ich wollte in diesem Jahr unbedingt Jagdkönig werden. Dieser Wettkampf ist so spannend. Man muss nicht nur sehr gut schießen können, sondern man muss auch viel Glück haben. In diesem Fall passte beides“, erklärte Michael Schulze nach der Siegerehrung. Ein bisschen wehmütig waren die Schützen an diesem Abend trotzdem. Vermutlich war es für lange Zeit die letzte Veranstaltung. Pressewart Matthias Presia dazu in der Mitteilung: „Durch die steigenden Corona-Fall-Zahlen sind wir sehr besorgt. Für Vereine wird es immer schwieriger, das Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Die Gesundheit unserer Mitglieder liegt uns sehr am Herzen.“

