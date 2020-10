Im Klinikum Wolfsburg schenken Clowns kranken Kindern ein Lachen

Ihre gute Laune ist einfach ansteckend. Sie singen, musizieren, tanzen, dichten oder zaubern. Sie schenken jedem Menschen ein Lachen und bringen Kinderaugen zum Strahlen. Seit nunmehr 15 Jahren besuchen die Clowns die Kinderklinik am Klinikum Wolfsburg. „Ihre Arbeit ist fantastisch und extrem wichtig für die Genesung der jungen Patienten“, sagt Prof. Dr. Jacqueline Bauer.

Die Herzen gehen auf

Die Chefärztin der Kinderklinik freut sich selbst jedes Mal, wenn ihr ein Klinikclown begegnet. „Man vergisst den Alltag für einen Moment und schöpft sofort wieder neue Energie“, meint Bauer und bezeichnet die Aufgabe als „systemrelevant“. Traurige Kinder denken für einen Augenblick nicht an ihre zum Teil schweren Erkrankungen, sondern sind einfach nur glücklich. „Die Herzen gehen auf. Es gibt nichts Besseres, als an das Leben zu glauben und positiv zu sein“, betont die Chefärztin.

Tania Klinger ist seit 2003 Klinikclownin Feodora

Tania Klinger schlüpft seit 2003 in die Rolle von Klinikclownin Feodora. Die 59-Jährige betreibt in Braunschweig seit rund 30 Jahren das Kindertheater Feuer und Flamme und verbreitet auch in den Kinderkliniken Braunschweig, Hildesheim und Hannover gute Laune. Unterstützt wird sie in Wolfsburg seit eineinhalb Jahren von Clownin Fupp, gespielt von Renate Jeschar (62). Falls beide mal nicht können, springt Helga Schimansky (62) alias Frollein Cloudine ein.

Besuchszeit: Einmal die Woche für drei Stunden

Einmal in der Woche für drei bis vier Stunden besuchen die Clowninnen die Patienten in der Kinderklinik. „Von 0 bis 18 Jahren“, sagt Frollein Cloudine. „Die Kinder sind die Chefs. Sie dürfen auch mal sagen: Raus!“, erzählt Fupp und fügt schmunzelnd hinzu: „Das kommt aber nur sehr selten vor.“ Von März bis September war aufgrund der Corona-Pandemie ein Besuch der Clowns in der Kinderklinik nicht möglich. „Wir sind dankbar, dass wir jetzt wieder kommen dürfen“, meint Feodora. Die Arbeit habe sich allerdings verändert. Es wurde extra ein Hygienekonzept für die Clowninnen erstellt. Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz sind auch hier oberstes Gebot. „Die Mimik ist dadurch natürlich eingeschränkt. Wir müssen mehr mit den Augen spielen“, berichtet Fupp.

Trauerfeier mit Clowns

Alle Klinikclowns sind ausgebildet und speziell geschult im Umgang mit kranken Kindern. „Die Professionalität ist wichtig. Nicht jeder kann so etwas machen“, sagt Chefärztin Bauer. So manches Schicksal geht auch den Clowninnen nahe. „Wir haben schon kleine Freunde verloren, die wir lange kannten“, erzählt Feodora. Und Fupp ergänzt: „Manchmal bitten Eltern uns Clowns, zur Trauerfeier mitzugehen.“

Wie verarbeiten die Clowninnen selbst solche Schicksale? „Wir sprechen viel miteinander und bekommen Unterstützung von unserem Verein Clinic-Clowns Hannover“, erklärt Feodora. Der Verein finanziere sich zu 100 Prozent aus Spendengeldern. „Leider sind die Spenden in der Corona-Krise zurückgegangen“, bedauert Feodora.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.clinic-clowns-hannover.de.