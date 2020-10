Maskenpflicht in Wolfsburgs Schulen kommt

Für die Schüler und Lehrer an den weiterführenden und berufsbildenden Schulen in Wolfsburg heißt es schon bald: Definitiv Maske auf im Unterricht. Die Maskenpflicht am Pult tritt in Kraft, sobald das Landesgesundheitsamt für Wolfsburg eine Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 50 Coronainfektionen ausweist.

In Niedersachsen gibt es allgemein keine Maskenpflicht im Unterricht. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte vor einigen Tagen lediglich eine Empfehlung zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes abgegeben. Die Stadt Wolfsburg geht in ihrer neuen Allgemeinverfügung aber über die Landesbestimmungen hinaus. „Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch während des Unterricht im Sekundarbereich I und II sowie den Berufsbildenden Schulen ist verpflichtend“, heißt es in ihrer Verfügung.

Ab 35 Infektionen wird die Maske empfohlen, ab 50 ist sie ein Muss

Ab einem Inzidenzwert von 35, aber unter 50 wird das Maskentragen in den Klassenräumen von der Kommune lediglich empfohlen. Diese Empfehlung hatte die zuständige Stadträtin Iris Bothe den Schulen auch schon in der vergangenen Woche übermittelt, und viele Schulleiter folgten nach den Herbstferien ihrem Rat.

Am Montag wurde in Wolfsburg die Sieben-Tages-Inzidenz von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Am Dienstagmittag lag der Wert bereits „bei 49,9“, wie Oberbürgermeister Klaus Mohrs in einer Pressekonferenz erklärte. Noch während das Gespräch lief, wurde der OB über fünf weitere positive Coronatests informiert. Damit wäre die für viele Einschnitte relevante Schwelle von 50 überschritten.

Ausschlaggebend sind die Zahlen, die das Land für Wolfsburg veröffentlicht

Viele Regeln treten allerdings erst in dem Moment in Kraft, in dem das Landesgesundheitsamt für Wolfsburg einen Wert über 50 veröffentlicht. Dies dürfte, wenn Klaus Mohrs Zahlen stimmen, am Mittwoch oder Donnerstag der Fall sein. Bei der Übermittlung der Daten kann es zu zeitlichen Verzögerungen von einem oder zwei Tagen kommen.

