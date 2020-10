Norman Beres steht vor dem neuen DLRG-Zentrum in Kästorf.

Wolfsburg. Das Vereinszentrum mit Geschäftsstelle und Fahrzeughalle entsteht in Kästorf. Eine Feier – auch zum 70-jährigen Bestehen – wird’s aber nicht geben.

DLRG Wolfsburg will noch 2020 in Neubau umziehen

Läuft alles glatt, wird das wichtige Bauprojekt noch in diesem Jahr vollendet. Doch angemessen feiern können werden die Verantwortlichen nicht angesichts der wieder stark steigenden Corona-Infektionszahlen. Trotzdem will die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft möglichst noch 2020 in ihren Neubau umziehen.

Lieferprobleme wegen der Corona-Pandemie Quasi unter dem Radar der Öffentlichkeit hat die DLRG-Ortsgruppe Wolfsburg seit dem Vorjahr ihren zweigeschossigen Neubau an der Jembker Straße in Kästorf hochgezogen. Im Juli 2019 hatten die Bauarbeiten mit dem Freimachen des Geländes begonnen und waren zunächst zügig vorangekommen. Bis nach dem Winter die Corona-Pandemie für Lieferschwierigkeiten beim Baumaterial sorgte, wie Norman Beres, Leiter der Kommunikation bei der DLRG, beim Baustellentermin am Dienstag berichtete. „Zum Glück hatten wir wegen Corona keinen richtigen Stopp auf der Baustelle.“ Dennoch hätten die Lieferprobleme die Arbeiten um etwa einen Monat verzögert. Mitglieder haben schon 1000 Stunden in Eigenleistung erbracht Dass es trotz solcher Widrigkeiten zügig weitergeht, liegt auch an der enormen Eigenleistung. „Wir haben bis jetzt schon bestimmt 1000 Stunden in Eigenleistung erbracht“, sagte Norman Beres. Bei größeren Aktionen seien 20 bis 30 Leute im Arbeitseinsatz. „Natürlich ist unser Plan, noch dieses Jahr fertig zu werden. Und es wäre schön, wenn wir noch dieses Jahr einziehen könnten“, betonte der Kommunikationsleiter. Dann wäre wenigstens das noch geschafft im Jahr des 70-jährigen Bestehens der DLRG Wolfsburg – wenn schon nicht gefeiert werden kann. Theoretisch ist ein drittes Geschoss möglich Aktuell läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Ganz frisch sei die Decke im Obergeschoss verschlossen Die künftige Fahrzeughalle verfügt über eine Empore fürs Materiallager. Foto: LARS LANDMANN / rs24 worden, erläuterte Beres und verriet: „Theoretisch könnte ein drittes Geschoss draufgesetzt werden. Dafür ist alles vorbereitet.“ Während im grauen Gebäudeteil die Fahrzeughalle mit einer Empore fürs Materiallager entstanden ist, ist die linke Gebäudehälfte Verwaltungs-, Schulungs- und anderen Räumen vorbehalten. Vom Haupteingang geht’s durch das Treppenhaus nach oben in die künftige Geschäftsstelle. 3000 Quadratmeter groß ist das Grundstück. Während die Halle etwa 240 Quadratmeter misst, umfasst der Verwaltungstrakt auf zwei Etagen zirka 480 Quadratmeter. Ursprünglich war der Neubau für 1,4 Millionen Euro geplant. Doch es wird teurer werden: Durch die Verzögerungen bei Grundstücksfindung und Baubeginn seien die kalkulierten Preise gestiegen, erklärte Beres. 1,7 Millionen Euro werden es nun werden, inklusive 580.000 Euro Zuschuss der Stadt, 500.000 Euro von der Bundes-DLRG sowie einer Förderung des Landessportbunds. Um den städtischen Zuschuss hatte der Verein 2019 kämpfen müssen, ehe der Rat zustimmte. Zukunft des alten Vereinsheims am Schillerteich noch offen Schon seit 2013 war die DLRG mit rund 900 Mitgliedern auf der Suche nach einem Bauplatz für ein neues Vereinsheim gewesen. Denn das aktuelle Domizil am Schillerteich platzt seit Jahren aus allen Nähten. Derzeit sind Ausrüstung und Fahrzeuge auf mehrere Standorte verstreut. Der Neubau wird alles unter einem Dach vereinen. Was aus dem alten Vereinsheim wird, ist laut Norman Beres noch offen: Es gehört der DLRG, das Gelände der Stadt, sie hat ein Vorkaufsrecht. Interessenten gibt es schon. Weitere Informationen zur DLRG-Ortsgruppe Wolfsburg unter www.wolfsburg.dlrg.de/