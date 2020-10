Widerspruch gegen Grundschul-Ausbau in Mörse

Im Ortsrat war der Bedarf an zusätzlichen Räumen für die Grundschule Ehmen-Mörse unbestritten. Einstimmig hatten die Politiker einen Container-Anbau am Standort Mörse empfohlen. Nicht so der Rat der Stadt: Fast geschlossen enthielt sich die CDU-Fraktion bei der Abstimmung über die Baumaßnahmen. Ohne weitere Diskussion fiel dagegen die Entscheidung zur Erweiterung der Grundschule Schunterwiesen in Heiligendorf.

Während sich der Ortsrat Ehmen/Mörse Anfang September einig war, dass für Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten an der Grundschule in Mörse knapp 1 Million Euro investiert werden soll, sah das Anfang Oktober im Schulausschuss schon anders aus. Da hatte sich die CDU-Fraktion enthalten, nachdem sich die Christdemokratin Christine Fischer kritisch zu der von der Verwaltung vorgelegten Schülerzahlen-Entwicklung geäußert hatte. Ortsbürgermeister ist für Verbesserung des Schulstandorts Im Rat der Stadt hielt die CDU ihre Einstellung durch – mit einer Ausnahme: Peter Kassel, Ortsbürgermeister von Ehmen/Mörse, wollte sich nicht gegen die geplanten Bauarbeiten zur Verbesserung des Schulstandorts stellen und stimmte zu, die übrige Fraktion enthielt sich. „Die Grundschule Ehmen-Mörse nimmt seit Jahren eine gute Entwicklung. Die Vorlage heute ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung, die wir im Ortsrat eingeleitet haben“, hatte der Ortsbürgermeister daran im Rat nichts auszusetzen. Schulpolitikerin findet Beschlussvorlage nicht plausibel Doch seine schulpolitische Parteikollegin Fischer kritisierte die Verwaltung heftig für ihren Beschlussvorschlag: Fast 1 Million Euro solle wegen des veränderten Anwahlverhaltens der Eltern ausgegeben werden, und für Ehmen/Mörse sei es sicher wünschenswert, zwei gleichwertige Schulstandorte zu bekommen. Aber die zwischenzeitlich modifizierte Vorlage sei „nicht plausibel, nicht nachvollziehbar“, sagte Fischer. „Die Schulprognostik zeigt nunmal ein ganz anderes Bild dieser Grundschule.“ Zunächst sei von Vierzügigkeit, dann nur noch von Dreizügigkeit die Rede. „Die Standorte sind laut Prognose nicht ausgelastet. Das widerspricht der Vorlage, die fünf Klassen prognostiziert.“ Ihre Befürchtung: dass die Schule in Mörse irgendwann überflüssig würde. Die Schulpolitikerin betonte, dass sich die Stadt Wolfsburg nicht mehr alles leisten könne und schlug vor, die Vorlage zu schieben. Viele Enthaltungen von CDU und AfD Das wollte Ratsherr und Ortsratsmitglied Ingolf Viereck (SPD) aus Ehmen so nicht stehen lassen. „Es ist nicht so lange her, dass sich nur ein Drittel der Familien für die Grundschule im Dorf entschieden hat. Es ist ein Erfolg der in der Grundschule Lehrenden, dass sich dieser Trend umgekehrt hat, und er setzt sich weiter fort. Wir brauchen die zusätzlichen Räume.“ Schließlich gab es zehn Enthaltungen von CDU und AfD. Die übrigen Ratsmitglieder waren sich einig, dass die Grundschule auch im Mörser Gebäude durchgehend zweizügig werden soll. Lesen Sie auch: Schule in Mörse soll mehr Container-Module erhalten vom 6.10.2020

