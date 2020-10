Rat gibt Geld für Wolfsburger Vereine und Sporthallen frei

Aktuell bremst das Coronavirus die meisten Wolfsburger Sportler mal wieder aus. Dennoch hat der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung wichtige Investitionen in die sportliche Infrastruktur beschlossen. Einstimmig verabschiedeten die Ratsmitglieder die vier Millionen Euro teure Generalsanierung der Sport- und Gymnastikhalle der Bunten Grundschule in Detmerode sowie sechsstellige Zuschüsse für Lupo-Martini Wolfsburg und den VfB Fallersleben.

Viereck: Kein Stillstand im Sport

„Das ist ein wichtiges Zeichen für die Vereine, dass es auch in finanziell schwierigen Zeiten im Sport keinen Stillstand gibt“, sagte der stellvertretende Sportausschussvorsitzende Ingolf Viereck (SPD). Die Stadt führt eine Ampelliste über die Sportanlagen in Wolfsburg. In Detmerode sollen nun zwei weitere noch auf Rot stehende Anlagen auf Grün gestellt werden. Das sei zwar erfreulich, dennoch mahnte Sportausschussvorsitzender Werner Reimer (CDU) in der Ratssitzung: „Wir brauchen erhebliche Mittel, um den Investitionsstau abzuarbeiten.“

Kosten von knapp 4 Millionen Euro

Detmerode: Die Sanierung der Sporthalle und Nebenräume der Bunten Grundschule und Anne-Marie-Tausch-Berufsschule ist aktuell bis Frühjahr 2022 geplant. Die Sanierung der Gymnastikhalle soll im Anschluss erfolgen. Beide Gebäude entstanden 1967. Unter anderem sollen Dächer, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen, Elektrik, Boden und Wände saniert sowie neue Fenster, Außen- und Fluchttüren eingebaut werden. Zudem ist die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3,8 Millionen Euro. Die Maßnahme wird mit maximal 400.000 Euro vom Land unterstützt. Die Hallen werden von den Schulen und sechs Vereinen genutzt.

200.000 Euro Zuschuss für Lupo

Lupo-Martini: Der Fußballverein will als Bauherr auf der städtischen Sportanlage in der Kreuzheide ein 211 Quadratmeter neues Funktionsgebäude mit zwei Umkleiden, zwei Duschen mit Toiletten und einem Raum für Schiedsrichter errichten. Kosten: Knapp 550.000 Euro. Der Rat stimmte für einen Zuschuss von 200.000 Euro. Weitere 250.000 Euro will der Verein aus Eigenmitteln und Darlehen beisteuern. 100.000 Euro sind als Fördermittel des Landessportbunds eingeplant. Lupo habe aktuell 491 Mitglieder in 16 Jugend- und 5 Männermannschaften. „Der Verein hat acht Jahre für dieses Gebäude gekämpft“, sagte Jens Uwe Kirsch (PUG).

VfB hat Fitnessstudio erweitert

VfB Fallersleben: Der Verein hat sein Fitnessstudio auf dem Windmühlenberg für rund eine Million Euro erweitert. Entstanden sind zwei Kursräume (120 und 117 Quadratmeter), ein Sanitär- und Umkleidebereich, ein Funktionsraum für Trainer und ein Gerätelager. Bereits seit Mai werden die neuen Räumlichkeiten genutzt. Von der Stadt bekommt der VfB nun nachträglich einen Zuschuss von 262.500. Das entspricht einem Anteil von 25 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Richtlinien der Stadt sehen einen Zuschuss von maximal 33 Prozent der Gesamtkosten vor. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurde in Absprache mit dem Verein auf die Höchstförderung verzichtet, so die Verwaltung. Werner Reimer forderte, den Vereinen nach Möglichkeit die höchstmögliche städtische Förderung zukommen zu lassen.