Bis zu 200 Euro müssen Maskenverweigerer zahlen, die der städtische Ordnungsdienst in einer der Wolfsburger Innenstadtzonen mit Mundschutz-Pflicht erwischt.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Die Stadtverwaltung, die ursprünglich auf den niedersächsischen Bußgeldkatalog verwiesen hatte, präzisierte am Freitag, Maskenverstöße bei fahrlässigem Handeln mit einem Bußgeld von 100 Euro zu ahnden und bei Vorsatz 200 Euro zu nehmen.

Maskenpflicht gilt in Wolfsburg seit Mittwoch

Seit Mittwoch gilt in Teilen der Wolfsburger Innenstadt Maskenpflicht. Am Donnerstag kündigte die Stadtverwaltung Kontrollen an. Wo noch keine Hinweisschilder stehen, bleibt es zunächst bei Ansprachen. „Nach dem Aufhängen der Beschilderung wird der Städtische Ordnungsdienst nach und nach mit Verwarnungen mit Bußgeld beginnen“, kündigte Pressereferentin Christiane Groth an. Auch wer sich trotz Ansprache weigert, eine Maske aufzusetzen, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Die Maskenpflicht gilt in der nördlichen und mittleren Porschestraße, auf dem Bahnhofsvorplatz, am Phaeno, in den Designer Outlets, am Zentralen Omnibusbahnhof ZOB, auf dem Sara-Frenkel-Platz, im Kaufhof, in der Kaufhofpassage und im Maximilian-Kolbe-Weg sowie auf den Wolfsburger Märkten.

Mehr zum Thema