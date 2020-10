OB-Wahl Wolfsburg – Weilmann will Programm mit Bürgern entwickeln

Dennis Weilmann (45) will Oberbürgermeisterkandidat der CDU werden. Die Mitgliederbefragung steht noch aus. Findungskommission und Kreisverband haben für ihn votiert – einstimmig. Rückenwind bekommt er vom niedersächsischen CDU-Vorsitzenden und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann: „Sollten ihn die Wolfsburger CDU-Mitglieder nominieren, tritt ein junger und kluger Kopf für die CDU an.“ Nachdem Weilmann am Donnerstag seine Bereitschaft zur Kandidatur in den sozialen Medien bekannt gab, stellte er sich Freitag in einem Pressegespräch den Fragen. Wir dokumentieren die Antworten:

Wann seine Entscheidung zur Kandidatur gefallen ist „Als ich Anfang des Jahres zum Ersten Stadtrat gewählt wurde, entschied ich mich, für das OB-Amt zu kandidieren. Ich habe sehr eng mit dem früheren Oberbürgermeister Professor Schnellecke zusammengearbeitet. Ich weiß, welche Aufgabe mich da erwarten würde. Es wäre für mich eine große Ehre , Oberbürgermeister meiner Heimatstadt zu sein. Meine Familie lebt seit vier Generationen hier." Über Gestaltungsspielräume in Zeiten knapper Kassen „Die Finanzlage ist schlecht, die Gewerbesteuereinnahmen liegen deutlich unter dem Schnitt vergangener Jahre. Aber nach Diesel-Krise und Corona wird Volkswagen wieder auf bessere Zeiten zusteuern. Die Digitalisierung des Autos und E-Mobilität sind genau die richtigen Maßnahmen. Trotzdem dürfen wir uns nicht nur auf die Gewerbesteuer verlassen. Die Ausgaben der Stadt müssen weiter reduziert werden. Einen wichtigen Beitrag kann die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen liefern. Grundlage für die weitere Entwicklung von Wolfsburg ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen – sowohl im Stadtgebiet als auch über die interkommunale Zusammenarbeit." Über Fusionsverhandlungen „Dass die Stadt Wolfsburg im Kreis Helmstedt aufgehen könnte, ist für mich nicht vorstellbar. Ich erwarte aber, dass die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Helmstedt verstärkt wird. Wolfsburg leidet unter Flächenknappheit. Auch der Kreis Gifhorn und die Stadt Braunschweig können Wolfsburg in ganz vielen Punkten helfen." Wie er die Lebensqualität für für die Bürger Wolfsburgs verbessern will „Wolfsburg ist extrem liebens- und lebenswert. Überall, wo ich bin, mache ich Werbung für meine Stadt. Die Quartiersentwicklung am Nordkopf ist eine einzigartige Chance. Aber wir müssen die Porschestraße mit dem lokalen Handel im Bestand unterstützen. Die Fußgängerzone hat Potenzial, das wir nutzen müssen. Wir brauchen einen Masterplan. Auch das Ehrenamt zählt für mich zur Lebensqualität. Es hat eine ganz wichtige Funktion für den gesellschaftlichen für den Zusammenhalt. Aber das Vereinsleben leidet unter der Pandemie, die Mitgliederzahlen sind rückläufig. Wir müssen die Vereine als Stadt bestmöglich unterstützen. Das muss uns auch was wert sein." Über die Baupolitik der Stadt „6000 Menschen stehen auf der Warteliste für ein städtisches Baugrundstück. Ich weiß von vielen Wolfsburger Familien, die gerne in einem Eigenheim hier wohnen bleiben würden. Ich sehe die Stadt in der Verantwortung, mehr bezahlbaren Wohnraum zu bieten. Preise von 300 Euro pro Quadratmeter können sich die wenigsten leisten. Eine familienfreundliche Stadt zu sein heißt für mich, dass Grundstückspreise bezahlbar sind." Über die Gesundheitsversorgung „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein gut funktionierendes Gesundheitssystem ist – das müssen wir stärken. Wir müssen Ärzte für Wolfsburg begeistern, für das Klinikum oder sich in Praxen niederzulassen. Das Klinikum muss kommunal bleiben." Über Klimaschutz „Klimaschutz ist extrem wichtig! Wolfsburg ist Smart City Modellstadt geworden und wir tauschen uns eng mit VW aus. Durch smarte Mobilität können wir viel für den Klimaschutz erreichen." Was können die Mitarbeiter in der Verwaltung erwarten? „Verlässliche Entscheidungen! Und dass manche Schwerpunkte anders gesetzt werde n. Ich möchte die Stadtverwaltung beim Thema Digitalisierung und darüber hinaus auf ein neues Level bringen." Über sein Wahlprogramm „Nur wer die Menschen kennt, kann auch die richtigen Entscheidungen für diese Stadt treffen. Ich will mein Programm für Wolfsburg gemeinsam mit den Bürgern diskutieren und entwickeln. Ich freue mich über alle Anregungen, mir liegt viel am persönlichen Austausch. Solange das wegen Corona nicht möglich ist, wird es digitale Formate geben."