Wolfsburger Polizei zieht E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

Am frühen Sonntagmorgen, um 2.25 Uhr, führten Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienst eine Verkehrskontrolle in der Lessingstraße durch. Dabei wurde auch ein Mann, der mit einem E-Scooter in Richtung der Kontrollstelle fuhr, angehalten und überprüft. Bei der Überprüfung bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 29-jährigen Wolfsburgers. Dieser räumte auch ein Alkohol konsumiert zu haben, das sei jedoch schon etwas her. Trotzdem erbrachte der Atemalkoholtest noch einen Wert von 1,29 Promille.

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet Die Polizisten fuhren mit dem Wolfsburger daraufhin ins Klinikum, wo dem Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.