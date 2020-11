Wolfsburger Ortsbürgermeister suchen Weihnachtsbäume

Auch wenn der Dezember noch weit entfernt scheint, suchen die drei SPD-Ortsbürgermeister Immacolata Glosemeyer, Matthias Presia und Ralf Mühlisch wieder Weihnachtsbäume für die kommende Adventszeit, wie die Ortsbürgermeister mitteilen. Jeder Baumbesitzer, der ein schönes

Exemplar im Garten hat, wird gebeten, sich bei ihnen zu melden, um so die Nordstadt, Mitte-West oder

Detmerode zu unterstützen.

„Weihnachten bedeutet Hoffnung – gerade in dieser schwierigen Zeit“

„Schon im vergangenen Jahr hat unser Aufruf in der Zeitung zu zahlreichen Weihnachtsbaumspenden geführt. So konnten wir unsere Ortsteile für die besinnliche Zeit des Jahres schmücken. Wir wollen unseren Bürgerinnen und Bürger so eine schöne Weihnachtszeit ermöglichen“, erinnert sich die Landtagsabgeordnete und Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer, „Weihnachten bedeutet Hoffnung, und durch einen schönen beleuchteten Baum wird es gleich viel heller – gerade in dieser schwierigen Zeit.“

Die Freiwilligen Feuerwehren in Wolfsburg helfen

Tatkräftige Unterstützung erhalten die SPD-Politiker dabei von den Freiwilligen Feuerwehren in Wolfsburg und Umgebung: „Da die Weihnachtsbäume zum ersten Advent stehen müssen, haben sich die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr dankenswerterweise dazu bereit erklärt, die Bäume abzuholen und auf ihre Eignung zu prüfen“, erläutert der Detmeroder Ralf Mühlisch. Auch Matthias Presia, Ortsbürgermeister von Mitte-West, hofft auf gut gewachsene Baumspenden: „Wir sind dankbar für jedes Angebot, das an uns herangetragen wird. Damit die Bäume dann aber gefällt und abtransportiert werden können, sollten sie gut erreichbar sein.“

In Ihrem Garten steht eine stattliche Nordmanntanne, eine Fichte oder eine große Kiefer? Sie möchten gern einen Weihnachtsbaum spenden?

Dann wenden Sie sich an das Wahlkreisbüro von Immacolata Glosemeyer: (05361) 8905291 oder E-Mail an info@immacolata-glosemeyer.de. Die Angebote für Mitte-West und Detmerode werden an ihre Ortsbürgermeisterkollegen weitergeleitet.

red