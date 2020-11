Wolfsburg: Gastronom sieht Mitschuld bei Politik und Verwaltung

Der Lockdown im Frühjahr riss den Umsatz seines Hauses auf null. Über den Sommer rettete er sich mit Hilfe von Rücklagen und der Überbrückungshilfe. Ein paar Hoffnungen lagen auf dem Herbst- und Wintergeschäft. Doch dann kam der zweite Lockdown. Heiko Sturm, Inhaber des Show-Restaurants „Zum Tannenhof“, hat seinen Humor dennoch nicht verloren. Unsere Zeitung traf ihn und den Vorsitzenden des Dehoga-Bezirksverbandes Braunschweiger Land und Harz, Florian Hary, am Donnerstag. „Tag 1 nach Verkündung des zweiten Lockdowns“, sagten die Herren zur Begrüßung. Nachvollziehen können sie den nicht und sehen eine große Mitschuld von Politik wie Behörden.

Herr Sturm, bis zum zweiten Lockdown haben sich die Einschränkungen immer wieder verändert. Wie sind Ihre Gäste damit umgegangen?

Heiko Sturm Wir haben sehr viele Veranstaltungen, wie Geburtstage, Hochzeiten und Shows, absagen müssen. Dafür haben viele Gäste Verständnis, aber manchen vergeht auch schlichtweg der Spaß, weil die Perspektive, die Planungssicherheit, fehlt. Wir wissen nicht, wann wirklich Normalität eintritt.

Was macht das mit den Menschen?

Florian Hary Die Politik spielt mit dem Menschen und dem Faktor Angst. Das macht extrem viel

kaputt.

Spielt?

Florian Hary Schon bewusst spielt, in dem sie einfach sagen, wir hatten einen Lockdown, gehen aus dem Lockdown raus, „alles“ gut, habt einen schönen Sommer, ach, und jetzt ist wieder alles vorbei. Der Faktor Angst ist so groß, dass die Menschen im November nichts für Dezember buchen werden.

Ein Aspekt des neuerlichen Lockdowns ist die Hoffnung auf ein relativ „normales“ Weihnachtsgeschäft.

Florian Hary Ich bin kein Virologe, aber seit März habe ich gelernt, dass wir 14 Tage in Quarantäne gehen müssen, wenn wir das Virus in uns tragen. Nun fahren wir gewisse Bereiche runter, in denen eine Übertragung dann nicht mehr stattfinden kann. Am 1. Dezember fahren wir alles wieder hoch. Was passiert dann? Das ist das Gleiche in Grün.

Heiko Sturm verliert trotz der widrigen Umstände nicht den Mut. Foto: Helge Landmann / regios24

Ein weiterer Grund nennt Probleme bei der Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten…

Florian Hary Da habe ich ein anschauliches Beispiel. Im Supermarkt weiß niemand, wer ich bin, wann ich den Laden betreten und verlassen habe. Im Restaurant kann ich ganz genau sagen, wer wann, zu welcher Zeit wie lange und mit wem an einem Tisch gesessen hat. Rufen Sie mal im Supermarkt an, um das zu erfahren.

Heiko Sturm (holt einen Ordner) Ich habe hier von jedem Gast der letzten drei Wochen die Adresse, die Telefonnummer, die Nummer des Tisches, an dem er gesessen hat und mit wem. Das sind die Daten, die wir haben, und in den meisten Restaurants wird das so geführt.

Ist der Lockdown nachvollziehbar?

Florian Hary Nein.

Hätte man ihn verhindern können?

Heiko Sturm Ja, wenn die Verordnungen vernünftig auf Einhaltung kontrolliert worden wären, hätten wir diese Situation jetzt nicht. Das ist meines Erachtens eine grob fahrlässige Verletzung der Sorgfalts- und Aufsichtspflicht der Ordnungsämter.

Der Fehler liegt also bei Politik und Behörden?

Heiko Sturm Es gibt überall schwarze Schafe, aber Politik und Behörden tragen aus meiner Sicht eine Mitschuld. Wir sehen doch das Spielchen an verschiedenen Stellen. Die Behörden kennen ihre

Pappenheimer ganz genau.

Ist das ein Wolfsburger Problem?

Florian Hary Nein, wir haben deutschlandweit zwei Probleme. Erstens: Unsere Gesundheitsämter sind überlastet. Nun hat man uns im April schon erklärt, dass das Virus im Herbst mit einer zweiten Welle kommt. Es war also Zeit, in puncto Personal was zu tun. Zweitens: Man kann keine Verordnung machen und sie dann nicht kontrollieren. Es wird wissentlich weggeschaut. Da können wir ohne Ende Beispiele aufführen. Und dann ist unsere Branche schuld am Versäumnis der Behörden.

Was fordern Sie?

Heiko Sturm Das Robert-Koch-Institut hat festgestellt, dass rund zwei Drittel der Ansteckungen im Privatbereich passieren. Darum sage ich: Die Gastronomie sollte geöffnet bleiben. Wird die Gastronomie geschlossen, treiben wir die Menschen genau dorthin, wo sie sich anstecken.

Wie geht es weiter?

Florian Hary Wir prüfen die Möglichkeit einer Klage, um abzuwägen, was für die Branche gut ist.

