Auch in Wolfsburg gibt’s die ersten „Laternen Fenster“

Erst Halloween, nun St. Martin: Wegen der Corona-Pandemie müssen derzeit viele junge und alte Bräuche flachfallen. Keine St.-Martins-Umzüge, keine Laternen- und Lichterfeste, kein Laterne-Gehen. Doch auch in unserer Stadt breitet sich nun eine garantiert infektionsfreie Alternative aus, die besonders den Kindern ersatzweise ein wenig Freude machen soll: die Aktion „Laternen­ Fenster“.

Kinder sind traurig, weil Martinsumzüge ausfallen

Die Idee gefällt Heidi Krüger so gut, dass sie zu Hause zusätzlich zu den ohnehin im Herbst und Winter dekorierten Lichtern noch eine Laterne ins Fenster in der heimischen Essecke gestellt hat. Sie weiß zwar, dass in den Seitenstraßen der Fallersleber Oststadt nicht ganz so viele Menschen unterwegs sind wie in der Innenstadt. „Aber es ist einfach schön, dass sich die Leute etwas einfallen lassen. Im Kindergarten, in der Schule oder anderswo kann ja St. Martin fast nichts stattfinden.“

Die Fallersleberin erzählt, dass sie über die jungen Mütter in ihrer Familie von der Initiative erfahren hat. „Die Kinder sind alle ganz traurig, dass es dieses Jahr keine Martinsumzüge gibt. Daher ist die Laternen-Aktion eine schöne Idee.“ Sofort hat sie den Aufruf auf Whatsapp in ihren Status gestellt, um andere zum Mitmachen zu animieren.

Leuchtende Idee kommt aus Süddeutschland

Vereinzelt hat Heidi Krüger in Fallersleben schon „Laternen Fenster“ gesehen. „Das wird sicher häufiger sein in Gebieten, wo viele junge Familien leben, beispielsweise im Kerksiek. Aber es ist ja auch noch einige Tage Zeit bis zum Martinstag.“

Die leuchtende Initiative ist in den vergangen Tagen über die sozialen Netzwerke quasi aus Süddeutschland bis hoch in den Norden geschwappt. Viele Tageszeitungen haben bereits darüber berichtet. Auch der Wolfsburger CMT hat jüngst zum Mitmachen aufgerufen.

Initiatorin will mit Hilfe der Laternen Hoffnung schenken

Initiatorin ist Jennifer Brenzinger aus St. Leon-Roth. Auf ihrer Facebook-Seite berichtete sie bereits am 16. Oktober, dass sie die Aktion ins Leben gerufen hat. Sie hat sogar eine Internet-Seite angelegt, auf der ein Flyer zum Weiterleiten heruntergeladen werden kann. Außerdem gibt es dort eine kostenlose Bastelanleitung für eine „Laternen Fenster“-Leuchte.

Die Initiatorin freut sich: „Nun können große und kleine abendliche Spaziergänger die tollen Laternen bestaunen.“ Vor allem für Kinder sei das eine schöne Alternative, mit ihren gebastelten Laternen spazieren zu gehen und die leuchtenden Laternen in den Fenstern zu bewundern. „Ganz im Sinne von St. Martin wollen wir mit Hilfe der Laternen Hoffnung schenken, in dieser schwierigen Zeit. Gemeinsam schaffen wir das!“

So kann man mitmachen bei „Laternen Fenster“

Wer mitmachen möchte, hängt eine oder mehrere Laternen in ein Fenster, das am besten zur Straße hin zeigt und bringt sie mit Lichterketten oder LED-Teelichtern zum Leuchten. Die Aktion läuft seit 1. November und endet am 11. November. Weitere Informationen gibt es hier:

www.lichtschneiderei.de/aktion-laternen-fenster/

www.facebook.com/jennifer.peschutz/posts/

