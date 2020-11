Wegen eines Vergehens gegen das Gewaltschutzgesetz musste sich ein 47-Jähriger vor der Strafrichterin verantworten.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, zwischen Januar und Februar dieses Jahres in fünf Fällen gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen zu haben. Obwohl ihm das Amtsgericht Hildesheim untersagt hatte, Kontakt zu seiner Ex-Frau aufzunehmen, habe er immer wieder Kontakt zu ihr hergestellt. An verschiedenen Tagen im angeklagten Zeitraum soll er seiner Ex-Frau Videodateien und Textnachrichten auf das Handy geschickt haben.

In einer Videodatei sei er nackt zu sehen gewesen. In einer Textnachricht soll er ihr geschrieben haben, wenn sie zu ihm zurückkehre, sei alles okay, wenn nicht, werde sie nicht mehr leben. In einer weiteren Nachricht soll er getextet haben, dass seine Frau seine sei und er darum selbst mit dem Teufel kämpfen werde, sie wiederzugewinnen. In einer weiteren Nachricht textete er, sie solle ihn nicht betrügen.

Der Verteidiger des Angeklagten räumte die gegen seinen Mandanten erhobenen Vorwürfe vollumfänglich ein. Er wies jedoch darauf hin, dass es zwischen dem ehemaligen Paar eine wechselseitige Kommunikation war und diese auch nach und vor diesen fünf Nachrichten stattgefunden habe. Auch von der Frau seien Beleidigungen ausgegangen.

Sein Mandant wolle nun jedoch einen Schlussstrich unter die Angelegenheit ziehen und bereue seine Tat. Er lege nun seinen Fokus auf das gemeinsame Kind, das er allein erziehe.

Der Angeklagte stellte dem Gericht sein Handy zur Verfügung, um die Kommunikation mit seiner Ex-Frau offenzulegen. Sein Mandant hoffe, dadurch die Konfrontation mit seiner Ex vermeiden zu können, sagte der Verteidiger. Das Gericht bat die Übersetzerin, Passagen des Chatverlaufs ins Deutsche zu übersetzen. Zunächst handelte es sich um belanglose Kommunikation, die sich um eine kaputte Waschmaschine drehte. Später dann gab es auch Beleidigungen der Frau. Sowohl Richterin als auch Staatsanwalt und Verteidiger mussten die Dolmetscherin eindringlich auffordern, den kompletten Inhalt der Beleidigung zu übersetzen. Sie scheute sich merklich, alles wortwörtlich zu übersetzen.

Im Hinblick auf eine Verurteilung des 47-Jährigen wegen Körperverletzung vom Juni dieses Jahres stellte die Richterin dieses Verfahren gegen den Angeklagten ein.