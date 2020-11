Ex-Topmanager klagt gegen VW: Er will wieder aufs Werksgelände

Manche Top-Manager schießen bei Volkswagen wie Raketen in den Himmel. Und einige verglühen auf ihrem Weg nach oben. Wenn am Ende die Trennung steht, haben die Anwälte das Wort. Dann geht es vor dem Arbeitsgericht Braunschweig meist um einen Haufen Geld. Im Streit um die Freistellung eines früheren Leiters der VW-Pilothalle wurde hinter diesem Thema aber schon ein Haken gesetzt. Der Blick richtet sich in die Zukunft: Der Gescholtene klagt, weil er in seiner neuen Aufgabe als Unternehmensberater wieder Zutritt zu den VW-Werken bekommen will – das will die Konzernrevision verhindern.

Beschwerden über Führungsverhalten

Die Vita des Klägers offenbart eine stramme VW-Karriere: Studium an der Ostfalia, Diplomand in Brasilien, weitere Auslandsstationen in Mexiko, Argentinien, Spanien, China, außerdem in Deutschland, Gast-Professur in Buenos Aires. Dann der Sprung nach oben mit der Ernennung zum Leiter der Geschäftsführung der Pilothalle der Marke Volkswagen mit Verantwortung für 40 Standorte und mehreren Tausend Mitarbeitern. Die Pilothallen stellen ein extrem wichtiges Scharnier zwischen der Entwicklung und der Produktion dar. Das Fachblatt Automobilwoche berichtete im Herbst 2018 anlässlich der Freistellung des Klägers, seit seinem Antritt seien die Modellanläufe zwar weniger problembehaftet gewesen. Doch wie die WN erfuhren, soll es an Führungsqualitäten gemangelt haben.

Gerungen wird um Apple-TV-Box ebenso wie um Datenträger

Nun werden vor dem Arbeitsgericht Braunschweig die Scherben zusammengekehrt. Da geht es dem Kläger auch um Belanglosigkeiten wie den Verbleib seines Visitenkarten-Scanners oder seiner Apple-TV-Box. Gerungen wird zudem um Kisten mit Datenträgern. Der Ex-Manager reklamiert für sich, dass sich darauf persönliche Daten wie seine Diplom-Arbeit befänden. Allerdings ermittelt die Konzernrevision bis heute gegen ihn. So berichtete der VW-Anwalt, es gebe angebliche Hinweise auf Verstöße gegen interne Verrechnungsrichtlinien in Bezug auf den Einsatz von Wolfsburger VW-Mitarbeitern bei ausländischen Konzerntöchtern. Der VW-Anwalt sprach in dem Zusammenhang von einem „Millionenschaden“, der der Mutter entstanden sei. Der Anwalt des Ex-Managers widersprach: Alles sei damals mit dem übergeordneten Vorstand abgesprochen gewesen.

Ist ein Hausverbot des Ex-Arbeitsgebers ein Grundrechtsverstoß?

Diese laufenden Ermittlungen sind der Grund, warum Volkswagen bis heute an einem Hausverbot gegen den Ex-Mitarbeiter festhält. So kam zu einer Situation, dass der Kläger beim Werkschutz in Wolfsburg eine Kiste mit persönlichen Gegenständen abholen wollte, sich dafür an der Wache anmeldete und ihm dort erstmals eröffnet wurde, dass gegen ihn ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde. Dies berichtete jedenfalls sein Anwalt.

Der Kläger hat sich nach seinem Ausscheiden bei VW wie so viele andere Ex-Topmanager mit einer Beratungsfirma selbstständig („ergebnisgetrieben“, „detailorientiert“, „visionsgesteuert“, „fokussiert“, „flexibel“, „mehrsprachig“) gemacht. Dafür würde er gerne wieder mit den Ex-Kollegen bei VW zusammenarbeiten, sagt sein Anwalt. Der VW-Vertreter führte an, der Hausherr Volkswagen habe schon ein Recht, sich auszusuchen, mit wem man Geschäfte machen wolle. Der Anwalt des Klägers fuhr daraufhin das Geschütz auf, das Hausverbot würde das Grundrecht der Berufsfreiheit seines Mandanten einschränken.

VW-Anwalt schlägt vor: Kläger kann höchstens in Begleitung des Werkschutzes aufs Gelände

Gerungen wurde vor Gericht nun, unter welchen Voraussetzungen das Verbot aufgehoben werden könnte. Die Konzernrevision, so machte es der VW-Anwalt deutlich, möchte über das Thema überhaupt nicht mit sich diskutieren lassen. Er schlug vor, der Werkschutz könnte den Ex-Mitarbeiter zu vorher angemeldeten Terminen im Werk begleiten. Davon war der Anwalt des Klägers wenig begeistert. Eine Entscheidung wurde nicht getroffen, beide Seiten wollen aber die Möglichkeit einer Einigung prüfen.

Der Ex-Topmanager erschien nicht zur Verhandlung. Er ist beruflich in China und hockt aktuell in einem chinesischen Quarantäne-Hotel, wie er seiner Heimatzeitung berichtete. Der Vorsitzende Richter sprach seine Gedanken offen aus, wenn der Kläger mit VW zusammenarbeiten würde, könnte das ja möglicherweise auch fürs Unternehmen gewinnbringend sein. Ob es da bei VW Interesse gibt?

Der Ex-Manager keilt gegen VW-Chef Diess und den Betriebsrat

Im Geschäftsnetzwerk „LinkedIn“ kritisierte der Ex-Pilothallenchef in öffentlichen Kommentaren etwa, VW-Chef Herbert Diess habe alle „starken Manager im Konzern verloren“, der werde „das Jahr nicht schaffen“. Und in Richtung des Betriebsrats teilte er aus, das Thema Elektromobilität werde von den Arbeitnehmervertretern „realitätsfremd“ diskutiert.