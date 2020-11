Mercedes-Fahrer in Wolfsburg mit 2,26 Promille unterwegs

Einen 40-jährigen Mercedes-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag in der Wolfsburger Innenstadt aus dem Verkehr gezogen. Ein Alkoholtest des Wolfsburgers ergab 2,26 Promille, wie die Polizei mitteilt. Der 40-Jährige war einer Streifenbesatzung an einer Ampel um 3.30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße aufgefallen, als er sich bei Rotlicht im Auto mit seinem Mobiltelefon beschäftigte.

Der 40-Jährige hat keinen sicheren Stand und muss sich direkt an sein Auto lehnen

Trotz Blaulichts und deutlicher Haltezeichen reagierte der Fahrer zunächst nicht auf die Signale. Erst nach mehrmaligem Lichthupen stoppte der 40-Jährige. Schon zu Beginn bemerkten die Beamten, dass der Wolfsburger keinen sicheren Stand hatte und sich direkt an sein Auto lehnen musste. Der Alkoholtest bestätigte die Vermutung. Dem Mann wurde Blut abgenommen, die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein sichergestellt und auch das weitere Führen von Fahrzeugen verboten.

red