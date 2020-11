Heiligendorf. Das Hospiz im Heiligendorfer Neubaugebiet soll nun 7,3 Millionen Euro kosten. Die Mitglieder müssen per Umlaufverfahren entscheiden.

Hospizverein braucht Okay für hohe Mehrkosten in Heiligendorf

Es geht um einen wichtigen Beschluss, denn es geht um viel Geld. Die Mitglieder sollten darüber am Mittwoch entscheiden. Doch der neue Corona-Lockdown macht dem Verein Hospizarbeit Region Wolfsburg einen Strich durch die Rechnung. Die Versammlung muss ausfallen. Der Verein ruft seine 870 Mitglieder daher auf, im Umlaufverfahren über die Mehrkosten von 800.000 Euro fürs neue Hospiz in Heiligendorf abzustimmen.

Rücklaufquote von mindestens 50 Prozent für Umlaufbeschluss nötig

Das ländliche Hospiz, das im Baugebiet „Krummer Morgen“ entstehen soll, wird wie berichtet nach einer neuen Kalkulation 7,3 Millionen Euro kosten. „Leider ist es aufgrund marktbedingter Kostensteigerungen und der Detailplanung zu Mehrkosten gekommen. Bisher ist der Verein von Maximalkosten in Höhe von 6,5 Millionen Euro ausgegangen. Nun müssen die Mitglieder im Umlaufbeschluss entscheiden, ob sie den neuen Gesamtkosten von 7,3 Millionen Euro zustimmen“, gab der Hospizverein in einer Pressemitteilung bekannt.

„Da sich der geplante Baubeginn im April/Mai 2021 halten lässt und der Hospizverein keine Kostensteigerungen riskieren möchte, hat sich der Vorstand für den Umlaufbeschluss entschieden“, hieß es weiter. Dazu hat der Hospizverein seine Mitglieder angeschrieben. Und betonte: „Eine große Herausforderung ist, dass eine Rücklaufquote von 50 Prozent benötigt wird.“

Mehrere Gründe für Kostensteigerung genannt

Der Vereinsgeschäftsführer Lucas Weiß erläuterte, wie es zu der Kostensteigerung kommen konnte: „Wir haben unsere Erfahrungen in das Hospiz Heiligendorf einfließen lassen. Tiefenplanung, Brandschutz und der Markt haben die Kosten steigen lassen. Es gibt aber auch einige Themen, die die Qualität der Versorgung der Gäste deutlich verbessern.“ Bei den Mehrkosten spielt also auch das eine Rolle, was viele Projekte betrifft, die später als zunächst geplant realisiert werden: Auf dem boomenden Bau-Markt werden innerhalb kürzester Zeit höhere Preise aufgerufen, vorherige Kalkulationen werden hinfällig.

Bekanntlich steht der Hospizverein in den Startlöchern, muss aber warten, bis die Erschließung des Gebiets läuft. 2018 war der Verein noch optimistisch gewesen, ab 2020 bauen zu können und 2021 die ersten Gäste in Heiligendorf aufnehmen zu können. Doch es gab wiederholt Verzögerungen bei der Planung des Gebiets durch die Stadt.

Hospizverein hofft weiter auf Baustart im April 2021

Immerhin: Die Stadtverwaltung hat dem Hospizverein zugesagt, seinen Bauplatz als einen der ersten vorzubereiten. Weshalb der Verein laut Hospizbrief vom Oktober immer noch davon ausgeht, dass das Gelände ab Februar 2021 erschlossen wird, der Baustart im April 2021 erfolgen kann und zu Weihnachten 2022 die ersten Gäste einziehen.

Die letzten Beschlüsse für „Krummer Morgen“ hatte der Rat Ende Oktober gefasst. Bei wenigen Enthaltungen waren Satzungsbeschluss und Wärmeversorgung einstimmig abgesegnet worden.

