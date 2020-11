Polizei Wolfsburg rät zur Vorsicht beim Online-Einkauf

„Ware bezahlt, aber nicht geliefert!“ Diese Erfahrung machten Online-Kunden beim Shoppen im Internet immer öfter, heißt es seitens der Polizei Wolfsburg. Die Betroffenen gelangten auf der Suche nach Schnäppchen zu sogenannten Fake-Shops, die Markenware vermeintlich sehr günstig anbieten und deren Produkte ausschließlich per Vorkasse zu bezahlen sind.

Vorsicht bei Internetkäufen

Allein in den vergangenen Wochen wurden nach Angaben der Polizei ein halbes Dutzend Anzeigen wegen Warenbetrugs erstattet. Mario Dedolf, Präventionsexperte der Polizei Wolfsburg, erwartet schon zum Black Friday am 27. November, dem vermeintlichen Startschuss für diesjährige Weihnachtseinkäufe, steigende Fallzahlen. Gerade während der Pandemie-Zeiten würden Kunden noch häufiger Online-Einkäufe tätigen, so der Kriminalhauptkommissar. Da mutmaßliche Betrüger diesen Trend auch erkannt hätten, rät Dedolf besonders zur Vorsicht bei Internetkäufen. Als Beispiele nennt er ein Ehepaar aus Wolfsburg, das einen erschwinglichen Nasssauger in einem Online-Shop für 170 Euro entdeckte. In weiteren Fällen kauften Betroffene auf Fake-Portalen Waschmaschinen, Gefrier- oder Kühlschränke.

Betrüger eröffnen Onlineshops, die nur ein virtuelles Warenangebot präsentieren

Gerade in der Vorweihnachtszeit seien erfahrungsgemäß Waren wie Spielekonsolen und Smartphones, aber auch Großgeräte wie Fernseher begehrt. Bei der betrügerischen Masche sei das Geld der Kunden in der Regel weg, erläutert der Polizeiberater, und die bestellte Ware komme entweder nicht an oder es würden nur minderwertige Produkte geliefert. Die Betrüger eröffneten Onlineshops, die nur ein virtuelles Warenangebot präsentierten. Tatsächlich seien die Täter nur auf das Geld der Kunden aus.

Betrüger kopieren Onlineshops namhafter Markenhersteller

Daher rät der Präventionsberater, insbesondere den Verlockungen im Internet in der beginnenden Vorweihnachtszeit mit Vorsicht nachzugeben. Die Fake-Shops seien von Tätern dazu angelegt, den Schnäppchenjäger dazu zu bringen, das gewünschte Produkt günstig einzukaufen. Hierfür würden von den Betrügern Onlineshops namhafter Markenhersteller von Bekleidung, Schmuck, Unterhaltungselektronik bis hin zu Haushaltsgeräten aller Art kopiert und ins Internet gestellt. Beschreibungen und Bilder der Produkte seien schnell kopiert. Ein Domainname, also der „www-Name“ der Internetseite, sei ebenfalls schnell und einfach von den Tätern eingerichtet. Der gewünschte Artikel werde schnell in den Warenkorb gelegt, die weiteren Adressdaten und Zahlungsdaten eingetippt und auf Bestellung geklickt. Ein Blick auf die Abrechnung der Kreditkarte zeige, dass der Betrag auch korrekt abgebucht wurde. Nur komme die Ware nie an.

Achtung, wenn die Ware ungewöhnlich günstig angeboten wird

Diese Shops seien in der Regel leicht zu erkennen, denn die Ware werde ungewöhnlich günstig angeboten und sei immer verfügbar. Das Impressum sei oft unvollständig, mit ausgedachten Daten gespickt oder einfach von anderen Seiten kopiert. Besonders auffällig sei, dass die Ware in der Regel nur gegen Vorkasse erhältlich ist. Konkrete Ansprechpartner seien nicht vorhanden. Man sollte misstrauisch werden, wenn der Kontakt zum Shop-Betreiber nur über E-Mail erfolgen kann. Betroffene sollten in jedem Fall Anzeige bei der Polizei oder über die Onlinewache der Polizei Niedersachsen erstatten und sich schnellstmöglich ebenfalls mit ihrer Bank in Verbindung setzen, um eine getätigte Zahlung rückgängig zu machen.

Weitere Informationen zu derartigen Fake-Shops können auf der Internetseite www.polizei-beratung.de nachgelesen werden.

red