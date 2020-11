Corona und Einsamkeit bereiten immer mehr Wolfsburgern Sorgen

Die ältere Dame am Telefon klang verzweifelt. In ihrem Ort gibt es keine Einkaufsmöglichkeit. Bisher fuhr sie immer mit dem Bus zum nächsten Supermarkt. Nun aber hat sie Angst, sich im Bus mit dem Coronavirus anzustecken. Ihre Nachbarn mag sie nicht um Hilfe bitten. Dann müsste die Rentnerin womöglich eingestehen, dass sich ihre Kinder kaum um sie kümmern. „Wo bekomme ich denn nun mein Essen her?“, fragte die Frau.

Mit solchen und ähnlichen Sorgen und Nöten werden die 75 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wolfsburger Telefonseelsorge derzeit ständig konfrontiert. „Wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft“, sagt die Leiterin Petra Kretschmer. „Wenn das Leben Kopf steht“, heißt der aktuelle Slogan der Telefonseelsorge. Corona hat zweifellos dazu geführt, dass das bei nahezu allen Menschen der Fall ist. „Die Einsamkeit spielt in unseren Gesprächen eine immer größere Rolle“, berichtet die Pastorin und Pastoralpsychologin des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen.

Vermehrt Anrufe aus Senioren- und Pflegeheimen

Verstärkt gebe es Anrufe aus Senioren- und Pflegeheimen, weil die Besuche weniger werden oder sogar ganz ausbleiben. Es gibt die Großeltern, die mit ihren Enkeln einmal in der Woche etwas unternommen haben, diese nun aber nicht mehr sehen sollen und schrecklich vermissen. Oder da ist die alleinerziehende Mutter, die im Homeoffice arbeitet, nebenbei ein Kind zu Hause unterrichten soll und das andere aus dem Kindergarten abholen muss. Nicht zu vergessen die Kinder und Jugendlichen, die sich nicht mehr wie gewohnt mit ihren Freunden treffen können. „Manche haben auch Angst, dass sie den Anschluss in der Schule verpassen, weil ihnen Ausrüstung und Wissen für das Homeschooling fehlen“, erzählt Kretschmer.

75 Mitarbeiter im Alter von 28 bis 81

Bereits zu Beginn der Pandemie im Frühjahr drehten sich ganz viele Gespräche um das Coronavirus. Damals, so Kretschmer, war es die Angst vor dem Unbekannten, die viele Menschen umtrieb: Was ist das für ein Virus? Wie äußern sich die Symptome? Worauf muss ich achten? Acht Monate später und nach dem zweiten Lockdown haben sich die Fragen verändert: Wie lange dauert das noch? Welche weiteren Einschränkungen kommen auf uns zu? Kann ich mit meiner Familie zusammen Weihnachten feiern? „Unsere Gesellschaft ist dünnhäutiger geworden“, hat Kretschmer festgestellt. Sehr viele Rat- und Hilfesuchende äußerten stets denselben Wunsch: Es soll alles wieder so sein, wie es vor Corona war.

Pastorin Petra Kretschmer ist die Leiterin der Wolfsburger Telefonseelsorge. Foto: Anja Weber / regios 24 (Archiv)

75 Mitarbeiter – 62 in der Telefon- und 13 in der Online-Beratung – sind für die Wolfsburger Telefonseelsorge tätig. Einige davon seit 15, 20 oder mehr als 30 Jahren. Die Altersspanne reicht von 28 bis 81. „Für sie ist die Situation auch neu und nicht leicht, weil sie was Corona betrifft alle ganz ähnliche Probleme im Alltag haben wie die Ratsuchenden“, erläutert Pastorin Kretschmer.

Kretschmer würde sich über weitere ehrenamtliche Mitarbeiter freuen, die sich für eine Ausbildung bei der Telefonseelsorge entscheiden. Mitbringen sollten die Interessierten unter anderen eine positive Grundeinstellung zum Leben, psychische Belastbarkeit und Einfühlungsvermögen, Kontaktfähigkeit und Verschwiegenheit. Wer in der Chat- und E-Mail-Beratung tätig ist, sollte zudem über Computergrundkenntnisse verfügen und sich auch schriftlich gut ausdrücken können.

Mitarbeiter und Anrufer bleiben anonym

Sowohl der Ratsuchende als auch der Mitarbeiter bleiben zum Schutz ihrer Persönlichkeit anonym. Selbst der Standort der Telefonseelsorge in Wolfsburg ist nicht bekannt. „Wir sind aber gut mit dem Bus erreichbar und haben auch genügend Parkplätze“, sagt Kretschmer. Erreichbar ist die Telefonseelsorge rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Wann die Mitarbeiter ihre Dienste versehen, entscheide aber jeder selbst. „Manche sind auch mal zwei, drei Monate gar nicht im Einsatz.“ Alle zwei Wochen finde zur Reflexion eine 90-minütige Supervision in einer festen Gruppe statt.

Das sei wichtig, betont Kretschmer. Denn manchmal werde man mit Geschichten konfrontiert, die man noch in keinem Film gesehen oder Buch gelesen hat. Manches Gespräch dauere über eine Stunde, manchmal schweige der Anrufer einfach nur. Und manchmal sei ein Anliegen auf den ersten Blick auch banal. So wie bei der Frau, die anrief, weil sie traurig über den Tod des ehemaligen James-Bond-Darstellers Sean Connery war. „Aber auch damit können wir gut umgehen“, sagt Kretschmer.

Kontakt und Information

Erreichbar ist die Telefonseelsorge täglich und rund um die Uhr kostenlos unter (0800) 1110-111 oder -222. Das Kinder- und Jugendtelefon hat die Nummer (05361) 12345. Die Chat- und Mailberatung finden Hilfesuchende am schnellsten auf der Internetseite unter telefonseelsorge-wolfsburg.de.

Im Oktober 1974 wurde die Telefonseelsorge Wolfsburg von einem Pastor gegründet, der zugleich Leiter der evangelischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle gewesen ist. Das Seelsorgeangebot per Mail gibt es seit 1996, die Chat-Seelsorge seit 2004.

Die 75 Mitarbeiter führten in 2019 rund 8700 Seelsorge- und Beratungsgespräche, boten 154 Chattermine an und zählten 847 Mailkontakte.

Das Team der Telefonseelsorge freut sich immer über Verstärkung. Die Ausbildung ist für die Ehrenamtlichen kostenlos, dauert etwa ein Jahr und umfasst 120 Stunden. Die Treffen finden einmal in der Woche abends für drei Stunden statt. Die Ausbildung für die Online-Beratung dauert ein halbes Jahr. Die ausgebildeten Mitarbeiter absolvieren mindestens zehn Dienststunden im Monat. „Bei den Einsatzzeiten sind wir sehr flexibel“, sagt Leiterin Petra Kretschmer.

Wer sich für die ehrenamtliche Mitarbeit in der Telefonseelsorge interessiert, kann sich informieren unter: (05361) 398722 oder per E-Mail an: telefonseelsorge.wolfsburg@ evlka.de. Sobald es genügend Interessenten gibt, starten neue Ausbildungskurse.