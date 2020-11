Verein für Heiligendorfer Bauernhof-Kita klärt mit Stadt Details

Bereits seit dreieinhalb Jahren gibt es einen Trägerverein, und schon seit Februar 2019 hat die geplante Küken-Kita eine eigene Facebook-Seite. Nach dem finalen Ratsbeschluss für das Heiligendorfer Neubaugebiet „Krummer Morgen“ hoffen die Initiatorinnen, dass sie bald auch den Zuschlag der Stadt für den Bau ihrer Bauernhof-Kita bekommen. Allerdings gilt es noch Hürden zu nehmen.

Bauernhof-Kita soll direkt an Felder und Wiesen angrenzen

Ein wesentlicher Punkt ist der Standort für die Kindertagesstätte. Sowohl Ortsrat als auch Trägerverein wollen sie am östlichen Rand des Baugebiets ansiedeln, direkt angrenzend an Felder und Wiesen. „Wir haben noch einmal betont, dass wir an den Ostrand wollen. Der Stadt ist das bewusst, sie ist offen beim Standort“, sagte die Interims-Vorsitzende Indra Meiners auf Anfrage unserer Zeitung nach einem Telefonat mit der Stadt.

„Es muss jetzt geprüft werden, ob das da hinten alles so geht“, berichtete die Vorsitzende des Trägervereins. Und zwar nicht nur platzmäßig – sondern es gehe auch um rechtliche Dinge wie Tierhaltung, die nun mit den Ämtern zu klären seien. „Wir müssen gucken, was rechtlich umsetzbar ist.“ Denn: „Es geht ja nicht nur um die Haltung von Kleintieren wie Hühnern. Wir können uns auch vorstellen, zum Beispiel Ziegen und Schweine zu halten. Klein, aber fein.“

Kita-Trägerverein ist flexibel bei Größe der Einrichtung

Klar ist: Der vom Rat der Stadt Ende Oktober beschlossene Bebauungsplan lässt zwar Kleintiere wie Hühner und Kaninchen zu, Schweine beispielsweise wären aber ein anderes Kaliber. Möglicherweise müsste eine angrenzende landwirtschaftliche Fläche hinzugepachtet werden, die außerhalb des Bebauungsplans liegt und das zulässt.

„Wir hoffen das Beste und haben ein positives Gefühl“, resümierte Indra Meiners nach dem Gespräch. Anfang 2021 solle es ein Treffen geben, um weiter über das vorgelegte Konzept zu sprechen. „Der Bedarf an Kita-Plätzen ist auf jeden Fall hoch.“ Wie groß die Bauernhof-Kita werden soll, hänge von den Absprachen mit der Stadt ab, betonte die Vorsitzende. Möglicherweise könnten es vier Gruppen werden. „Wir sind da flexibel.“

Ganztagseinrichtung mit altersgemischten Gruppen geplant

Nach Angaben auf der Facebook-Seite der Küken-Kita soll eine Ganztagseinrichtung samt Früh- und Spätdienst mit altersgemischten Gruppen entstehen. Motto: „Alles, was ich kenne und erfahre, kann ich achten und bewahren.“

