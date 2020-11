Diese beiden Faustschläge waren teuer. Zwar stellte die Richterin das Verfahren wegen Körperverletzung gegen einen 38-jährigen Wolfsburger ein, jedoch nur gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 1000 Euro an den Geschädigten.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, im November vergangenen Jahres einem 27-Jährigen vor einer Kneipe im Kaufhof zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Ohne, dass es einen Grund gegeben hätte, sei es zwischen den beiden Männern in der Nacht zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Geschädigte habe durch die beiden Faustschläge eine Kieferprellung erlitten.

Die beiden Männer standen sich vor der Kneipe direkt gegenüber

Der Verteidiger erklärte, dass es zutreffend sei, dass sich sein Mandant an jenem Tag in der Kneipe im Kaufhof aufgehalten habe. Er sei ein Freund des Inhabers und schaue auch hin und wieder mal nach dem Rechten. An dem Tag habe er bemerkt, dass der 27-Jährige mit einer Bierflasche in die Kneipe wollte und habe ihm daraufhin den Zutritt verwehrt. Dieser habe das jedoch nicht einsehen wollen und habe ihn gefragt, ob das sein „Scheiß-Ernst“ sei.

Direkt – Gesicht zu Gesicht – hätten sein Mandant und der Geschädigte sich gegenübergestanden. Weil sein Mandant davon ausgegangen sei, dass gleich etwas passieren könnte, habe er den 27-Jährigen von sich weggestoßen. Als der 27-Jährige lauter geworden sei, habe er ihn noch einmal weggestoßen. Letztlich hätten sich beide Männer aber wieder vertragen und die Hand gereicht. „Ich habe ihn zweimal im Gesicht getroffen“, räumte der Angeklagte ein.

Eine Bierflasche, so, wie es der Angeklagte ausgesagt hatte, habe er nicht in der Hand gehabt

Mit zwei Freunden war der 27-Jährige an jenem Tag unterwegs. Während seine Freunde problemlos die Kneipe betreten durften, sei er abgewiesen worden, berichtete der 27-Jährige. „Ich dachte erst, ob es daran liegt, dass ich einen Migrationshintergrund habe“, sagte der Geschädigte. „Daraufhin habe ich ihn gefragt, ob das sein Scheiß-Ernst ist“, berichtete er. „Er hat gesagt, dass sein Chef gesagt hätte, dass ich nicht rein darf.“ Ohne Vorwarnung habe der 38-Jährige dann zugeschlagen. Erst habe er eine Faust ins Gesicht bekommen. „Dann hat er noch mal mit der rechten Faust auf meine linke Wange hinterher geschlagen.“ Eine Bierflasche, so, wie es der Angeklagte ausgesagt hatte, habe er nicht in der Hand gehabt.

Zahlung von 1000 Euro an den Geschädigten

Der Verteidiger regte an, die Angelegenheit durch eine Verfahrenseinstellung zu beenden. Dass sie dem nur mit einer Zahlung von 1000 Euro an den Geschädigten zustimme, machte die Staatsanwältin deutlich. Der Anwalt fand die Summe recht hoch. Doch die Staatsanwältin bekräftigte, dass sie bei einer geringeren Summe einer Einstellung des Verfahrens nicht zustimmt.