Angriff auf Polizei – Wolfsburger Serienstraftäter vor Gericht

Mit kräftig Alkohol und Kokain im Kessel führte sich der Mann auf wie eine Lok auf zwei Beinen. Sechs Polizeibeamte waren notwendig, um ihn zu Boden zu bringen. Er randalierte bei der Festnahme, auf der Wache, in der Zelle. Vor dem Amtsgericht gab sich der Serienstraftäter höchst devot. Einem Polizeibeamten, der ihn verhaftet hatte, platzte im Zeugenstand der Kragen.

Er drohte einem Beamten: „Ich steche dich ab!“

Gemeinsam mit Bekannten hatte der Angeklagte im Oktober 2019 abends auf der Händelstraße gefeiert. Nach Anwohnerbeschwerden erklärten alarmierte Polizeibeamte das Fest für beendet. Nachdem sie abgerückt waren, prügelte sich der Angeklagte mit einem Bekannten. Nachdem die Streifenwagen zurückkehrten, attackierte er nun die Beamten. Er beschimpfte sie mit ehrverletzenden arabischen Schimpfwörter, die auch der deutschen Polizei längst geläufig sind. Einem drohte er: „Ich steche dich ab!“

Die weitere Beschreibung des Einsatzes könnte angehenden Polizeischülern vor Unterzeichnung ihres Ausbildungsvertrags vorgelegt werden, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen: Beim Verladen in den Polizeitransporter trat der Angeklagte um sich, versuchte einen Beamten zu bespucken und auf der Wache mit seinem Kopf einen Holzschrank einzuschlagen und suchte immer wieder Gelegenheiten, Beamte anzugreifen.

Polizist spricht Klartext: „Sie haben zu keinem Zeitpunkt keinen Respekt gezeigt!“

Vor Gerichte entschuldigte er sich bei einem Beamten: „Es tut mir leid, ich habe Respekt vor der Polizei.“ Der Polizist erklärte kühl: „Ich nehme Ihre Entschuldigung nicht an. Ihr Verhalten war widerlich, allgemein gegenüber einem Menschen und insbesondere der Polizei gegenüber. Sie sprechen von Respekt, aber sie haben zu keinem Zeitpunkt keinen Respekt gezeigt! So verhält man sich einfach nicht.“

Der Angeklagte ist marokkanischer Staatsbürger und gemeinsam mit einer Deutschen Vater einer Tochter. Er berichtete, am Tattag sei er von Drogen und Alkohol so berauscht gewesen, dass er zwei Tage nicht habe schlafen können. Vor zehn Jahren sei er nach Italien und dort erstmals in Kontakt mit Drogen gekommen. Vor fünf Jahren will er dann nach Deutschland umgezogen sein, um hier sein Drogenproblem in den Griff zu bekommen. Aber erst kurz vor dem Prozess bemühte er sich erstmals um eine Therapie.

In fünf Jahren wurde er neunmal verurteilt, nun folgte Verurteilung Nummer zehn

Seit er in Deutschland ist, wurde er neunmal verurteilt, mehrheitlich Eigentums-, zuletzt auch wegen Gewaltdelikten. Weil er gegen eine laufende Bewährung verstieß, wurde er vom Amtsgericht im November 2019 zu 18 Monaten Haft verurteilt. Wie unsere Zeitung damals berichtete, war er bei der Urteilsverkündung in Tränen ausgebrochen. Gleich in Haft musste er damals jedoch nicht. Einen Monat nach dieser Verurteilung kam es dann zu den Taten, wegen denen er nun vor Gericht stand und zu sechs weiteren Monaten Haft verurteilt wurde.

