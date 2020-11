Die Stadt Wolfsburg teilt die aktuellen Maßnahmen des Gesundheitsamts mit.

Kindertageseinrichtungen: In der städtischen Kita an den Teichen werden drei Kitagruppen bis zum 25. November geschlossen. Die Krippe bleibt geöffnet. Die Kindergartengruppen „Eulen“ und „Gelbe Tiger“ in der DRK-Kita Fallersleben West sind wieder geöffnet und können eine eingeschränkte Betreuung ermöglichen. In der Krippe „Zwerge“ bleiben die Kinder und Mitarbeiter bis 24. November in Quarantäne. Da sich auch Mitarbeiter der Krippengruppe „Frösche“ in Quarantäne befinden, bleibt die Gruppe geschlossen. An der Bonhoeffer-Kindertageseinrichtung bleiben die Kinder der Bären- sowie der Füchsegruppe bis 17. November in Quarantäne. Die Kigagruppen „Wölfe“ und „Marienkäfer“ bleiben geöffnet. Die Kinder der Kigagruppe und der Krippengruppe „Raupen“ der DRK-Kita Hattorf bleiben bis 24. November in Quarantäne.

Schulen: Die Grundschule Fallersleben ist wieder geöffnet. An der Hauptschule Fallersleben ist der 5. Jahrgang wieder im Präsenzunterricht. Der 9. Jahrgang ist bis 17. November in Quarantäne. An den BBS Anne-Marie Tausch ist die Klasse FSP20A wieder im Präsenzunterricht. Der Standort Ehmen der Grundschule Ehmen-Mörse bleibt bis 17. November geschlossen. Die Klasse MFA191 an der Carl-Hahn-Schule befindet sich im Distanzlernen. An der Bunten Grundschule Detmerode bleiben die Klassen 4a und 4b bis 17. November zuhause. Am Theodor-Heuss-Gymnasium befindet sich die Klasse 6c bis 18. November in Quarantäne. An der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule befindet sich der 11. Jahrgang im Distanzlernen. An den BBS II sind weiterhin mehrere Klassen im Distanzlernen.