Wolfsburgs Feuerwehren üben wieder im strikten Corona-Modus

Die Situation ist den Verantwortlichen noch allzu gut in Erinnerung: Als es im Frühjahr mit Ausbruch der Corona-Pandemie den ersten Lockdown gab, mussten Wolfsburgs Freiwillige Feuerwehren ihre Aktivitäten drastisch herunterfahren. Im aktuellen zweiten Lockdown ist es kaum anders. Doch damit Jugend- und Kinderfeuerwehren nicht völlig abgehängt werden, lassen sich die Freiwilligen Einiges einfallen. Wie beispielsweise in Fallersleben.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr mit Aufgaben für zu Hause

Erst im August hat die Schwerpunktfeuerwehr ihre Kinderfeuerwehr gegründet, im September gab es den ersten Kinderfeuerwehr-Dienst. Doch nun ist vorerst schon wieder Schluss mit den Treffen. Daher ließen sich die Fallersleber Betreuer etwas einfallen: Statt des Kürbisbastelns Ende Oktober packen sie wegen der verschärften Lage Tüten mit gruseligem Bastelmaterial wie Augen und Spinnen und kauften Kürbisse. „Das Material konnten die Kinder bei der Feuerwehr abholen und zu Hause verarbeiten“, ist auf der Homepage zu lesen. „Die Ergebnisse wurden den Betreuern per Foto zugeschickt.“

Auch die Fallersleber Jugendfeuerwehr, die es schon seit 60 Jahren gibt, muss wegen der Corona-Lage aktuell zu Hause üben. Für November gab’s daher von den Betreuern eine Aufgabe: den Nachbau eines Hilfeleistungsfahrzeugs im kleinen Maßstab mit Trinkhalmen, Holzstäbchen und mehr. Das Bastelmaterial konnten sich die Jugendlichen am Feuerwehrhaus abholen.

Fallersleber Feuerwehrhaus wegen kleinerer Dienstgruppen ausgebucht

„Kinder und Jugendlichen machen derzeit ,Dienst@home’“, sagt der Fallersleber Ortsbrandmeister Tim-Bastian Freier. „Alle Freiwilligen Feuerwehren haben eine Dienstanweisung der Stat bekommen. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir Aktiven überhaupt üben können.“ Denn feste Abläufe müssten immer wieder trainiert werden, Atemschutzgeräteträger beispielsweise müssten die reibungslose Handhabung ihrer umfangreichen Montur drauf haben.

„Unser Feuerwehrhaus ist von Montag bis Sonntag ausgebucht, weil wir uns aufteilen müssen, damit sich die einzelnen Dienstgruppen nicht begegnen“, erklärt Freier. Das Abfragen der Dienstbereitschaft und Erstellen der Dienstpläne sei daher extrem aufwendig. „Aber wir liegen bei einer Dienstbeteiligung von über 80 Prozent, darauf sind wir sehr stolz.“

Feuerwehr-Mitgliederversammlung soll als Livestream laufen

„Ansonsten nutzen wir die modernen Medien, so gut es geht“, sagt der Ortsbrandmeister. Erst am Sonntag habe es für die Aktiven eine Info-Veranstaltung per Livestream gegeben. Aktuell werde die Mitgliederversammlung im Januar als Livestream geplant, „das wird eine Herausforderung“.

Bei seiner offiziellen Vorstellung vorige Woche hatte der neue Stadtbrandmeister Jörg Deuter auch angesprochen, mit welchen Einschränkungen und Herausforderungen die mehr als 800 freiwilligen Feuerwehrleute in Wolfsburg wegen Corona wieder oder noch immer zurechtkommen müssen.

Feuerwehren rücken wegen Corona-Regeln mit mehr Fahrzeugen aus

Nachdem der Dienstbetrieb wegen des Lockdowns im März zunächst komplett eingestellt werden musste, ging es im Frühjahr in geschlossenen Gruppen wieder los. „Im Sommer wurden die Gruppen wieder größer, aber jetzt sind wir wieder auf Zehner-Gruppen runtergegangen“, sagte Deuter.

Bei Einsätzen sind die Fahrzeugbesatzungen unverändert reduziert, damit die Feuerwehrleute nicht zu dicht beieinander sitzen. Dafür werden mehr Fahrzeuge eingesetzt, damit trotzdem genügend Kräfte verfügbar sind, erklärte der Stadtbrandmeister. „Mit Kommandowagen fahren sie zum Einsatz.“ Als große Belastung bezeichnete er das Tragen der FFP2-Masken, auch wenn es wichtig ist. Er erinnerte an den Gefahrgut-Einsatz im August im Heinenkamp: „Bei mehr als 30 Grad über mehrere Stunden – das ist schon anstrengend.“

Stadtbrandmeister weiß um das Fehlen des sozialen Miteinanders

Und noch einen Aspekt rückte der Stadtbrandmeister in den Fokus: „Alle Veranstaltungen wie zum Beispiel Schlachtefrühschoppen mussten wegen Corona abgesagt werden.“ Die Fallersleber Wehr sei zwar sehr kreativ gewesen mit dem „Schlachtefrühstück@home“ per Livestream. „Aber grundsätzlich fällt jetzt das ganze Drumherum aus. Da leidet das Soziale, die Kameradschaftlichkeit im Ehrenamt.“

Lesen Sie auch: