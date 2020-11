Wolfsburg. Am Samstag findet in Wolfsburg die Bewegungsjagd statt. Gejagt werden Rehwild und Schwarzwild.

Wolfsburg: Waldwege am 21. November von 7.30 bis 13 Uhr gesperrt

Am Samstag, 21. November, findet die Bewegungsjagd im Wolfsburger Wald statt. Noch nie sei die Frage so schwierig gewesen: Wird die Wolfsburger Drückjagd durchgeführt, darf mit so vielen Personen gejagt werden? Schon im Spätsommer sei die Entscheidung gefallen, die Jagd kleiner ausfallen zu lassen. Nicht mehr 150, sondern nur noch etwa 100 Jäger und Treiber sollten dabei sein – bis das Corona-Infektionsgeschehen eine neue Dynamik gewann.

„Bewegungsjagden sollen den Wildschweinbestand verringern“

Andreas Baderschneider, Leiter des Forstamtes Wolfsburg, sagt dazu in einer Mitteilung der Niedersächsischen Landesforsten: „Erst Anfang November gab es eine Regelung des Landwirtschaftsministeriums, die Jagden in der nun vorgesehenen Größe erlaubt. Ein Hygienekonzept dazu hatten wir schon ausgearbeitet. Das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) spielt bei der Erlaubnis von Bewegungsjagden eine bedeutende Rolle. Bewegungsjagden sollen den Wildschweinbestand und das Risiko der Ausbreitung der ASP verringern.“

Waldwege zwischen Hattorfer Teichen und der Feldmark Nordsteimke werden gesperrt

Dirk Schäfer, Leiter der Revierförsterei Wolfsburg, ergänzt: „Die Corona-Krise zeigt, wie wichtig der Wald als Erholungsraum in unserer Stadt ist. Die Sperrung des Waldes haben wir uns nicht leicht gemacht. Die Erfüllung des Abschussplanes beim Rehwild und auch der hohe Schwarzwildbestand lassen uns aber keine Alternative.“

Während die Jagd selbst annähernd unverändert erfolgt, treffen sich Jäger und Treiber zwar am VW-Bad, bleiben aber in Kleingruppen. Der Schwerpunkt der Jagd mit intensiver Beunruhigung des Wildes liegt im Jagdbezirk der Niedersächsischen Landesforsten und in der verpachteten Eigenjagd der Stadt. Die Waldwege zwischen den Hattorfer Teichen und der Feldmark Nordsteimke werden von circa 7.30 bis 13 Uhr gesperrt sein. Die Jagd markiert den Auftakt der winterlichen Jagdsaison. Weitere, kleinräumigere Jagden werden durchgeführt, die aber im Einzelfall nicht angekündigt werden.

red