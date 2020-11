Wolfsburger Felgenbande – verurteilter Täter erneut verhaftet

Die Mitglieder der Wolfsburger Felgenbande wurden Mitte Juli zu langen Haftstrafen verurteilt – der 27-jährige Hauptangeklagte zu vier Jahren. Während seine vier Komplizen ihre Urteile akzeptierten, legte er Rechtsmittel ein. Gegen Meldeauflagen wurde sein Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Nun wurde er wieder verhaftet. Unglaublich: Er soll erneut Felgendiebstähle begangen haben.

Womöglich dachte er, dass die Polizei ihn nicht mehr im Visier hat. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Wolters, berichtete: „Den Ermittlungen waren umfangreiche, auch verdeckte Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Wolfsburg vorangegangen.“

Duo soll ein Auto komplett ausgeschlachtet haben – Schaden: 10.000 Euro

Dem 27-Jährigen und seinem 28-jährigen Mittäter werden sechs beziehungsweise sieben Straftaten in Wolfsburg vorgeworfen im Tatzeitraum 3. bis 18. November. Fahrzeuge wurden aufgebockt und Räder abmontiert. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, ein Fahrzeug komplett ausgeschlachtet zu haben. Schaden allein in diesem Fall: 10.000 Euro.

Diebesgut lag noch in ihrem Fahrzeug

Am frühen Mittwochmorgen wurde das Duo auf frischer Tat festgenommen. Die Männer hatten noch zwei Komplettradsätze bei sich im Fahrzeug. Am Donnerstag wurden sie dem Haftrichter am Amtsgericht Braunschweig vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls erließ. „Beiden Beschuldigten drohen mehrjährige Haftstrafen“, so Wolters.

