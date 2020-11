Wolfsburger Weihnachtspäckchen-Konvoi rollt trotz Corona

Wolfsburg. Noch bis 27. November läuft die Benefiz-Aktion für Kinder in Osteuropa. Diesmal geht’s nach Rumänien. Die Details der Tour sind in der Klärung.

Improvisation ist alles – daher fährt der Weihnachtspäckchen-Konvoi in diesem Dezember von Wolfsburg aus nicht in die Ukraine, sondern in die Walachei in den rumänischen Karpaten. Der Grund ist die Corona-Pandemie, doch davon lassen sich die Organisatoren nicht die Tour vermasseln. Obwohl die Beschränkungen auch viele andere bewährte Vorgehensweisen bei der Benefiz-Aktion für Kinder in Osteuropa erschweren.

„Das Päckchen-Aufkommen ist wieder sehr hoch – trotz fehlender Abgabe-Stellen und der Corona-Gesamtsituation“, freut sich Initiator Marco Meiners vom Round Table 54, der innerhalb der nationalen Hilfsaktion den Bereich Wolfsburg koordiniert. Mit im Boot ist hier neben dem Round Table auch der Ladies’ Circle, bundesweit außerdem die Serviceclubs Old Table und Tangent Club. Viel Ersatz für wegfallende Abgabe-Stellen Meiners berichtet, dass wegen des Lockdowns Sport-, Kultur- und Gastronomie-Einrichtungen als Abgabe-Stellen für die von Privatleuten gepackten Päckchen fehlen, die Kinder in Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und Schulen erfreuen sollen. „Dafür haben sich dankenswerterweise neue Stellen gefunden, darunter auch viele Einzelkämpfer mit Mini-Sammelstellen. Das ist toll.“ Auch von Vereinen komme viel Unterstützung. Gesammelt wird noch bis 27. November Der Ortsbürgermeister von Heiligendorf erzählt beispielsweise von einer Heiligendorferin aus dem Schützenverein, die 80 Schals gestrickt hat: „Die kommen in die Päckchen, die der Round Table Wolfsburg selbst packt.“ Und am Dienstag fahre er zu einer jungen Mutter in Wendschott. „Die hatte schon 2019 weit mehr als 100 Päckchen gepackt, ganz alleine und qualitativ hochwertig“, ist er begeistert. Bis einschließlich Freitag, 27. November, werden die Päckchen bei der Spedition Schnellecke gesammelt. Am 5. Dezember soll sich der Konvoi dann auf den Weg in die Walachei machen. Wie genau das in Zeiten von Corona möglichst risikoarm vonstatten geht, ist aktuell in der Klärung. Bisher ist vorgesehen, dass der Organisator und weitere ehrenamtliche Fahrer, darunter auch wieder der Heiligendorfer Vize-Ortsbrandmeister Maurice Grassau, mit LKW-Führerschein die Lastwagen nach Rumänien steuern. Für den Notfall gibt’s Plan B Doch es gibt einen Plan B, denn beispielsweise stellen Quarantäne-Bestimmungen ein Problem dar. Notfalls könnten Berufs-Brummifahrer den Transport übernehmen. Meiners betont aber: „Der Konvoi rollt in jedem Fall.“ Eh schon seit Monaten sei klar, dass wegen des Infektionsschutzes die Päckchen nicht wie früher gesammelt in Schulen und Waisenhäusern verteilt werden, sondern direkt an den Haustüren übergeben werden. Alle weiteren Informationen, auch zu den Sammelstellen, gibt es unter ww.weihnachtspaeckchenkonvoi.de und unter www.facebook.com/rt54wolfsburg . Auskunft gibt auch Marco Meiners unter (0171) 8119610 . Lesen Sie auch: Heiligendorfer Feuerwehr hilft bei Geschenkaktion vom 24.11.2019

