Braunschweiger Straße: Zurzeit nur eine Fahrbahn nutzbar

Bei den Vorbereitungen für die Tragkonstruktion zum Betonieren der neuen Rad- und Fußgängerbrücke in Detmerode habe es in der Nacht zu Dienstag unerwartete Komplikationen gegeben. Stadteinwärts habe sich in dem Bereich auf der Braunschweiger Straße eine Schadstelle gebildet, die laut Mitteilung der Stadt am Dienstag schnellstmöglich beseitigt werden sollte. Dadurch stehe in dieser Richtung vorübergehend nur eine Fahrbahn zur Verfügung gestanden. Voraussichtlich im Laufe des Dienstags sollte der Verkehr dort wieder normal laufen.

In den Morgenstunden sei es zu geringen Behinderungen gekommen

Trotz nächtlicher Belastung arbeiteten alle Beteiligten mit Hochdruck an der Beseitigung, um schnell wieder die zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung zu haben. Im Berufsverkehr sei es in den Morgenstunden zu geringen Behinderungen gekommen, weil der Verkehr derzeit reduziert sei und die Verkehrsteilnehmer offenbar weiterhin auch die Umleitung genutzt hätten. Die Braunschweiger Straße wird auch in den folgenden Nächten bis zum Donnerstag, 26. November, jeweils in der Zeit zwischen 20 und 6 Uhr voll gesperrt und der Verkehr großräumig verlegt. Umgeleitet wird von Braunschweig kommend über die Autobahn 39 bis zur Abfahrt Wolfsburg (Heinrich-Nordhoff-Straße) beziehungsweise stadtauswärts in umgekehrter Weise.

red