Die Wohnanlage Am Finkenhaus wurde in den 60er-Jahren für Senioren gebaut. An Barrierefreiheit dachte man damals noch nicht.

Abbrucharbeiten finden im Dezember in der Straße Am Finkenhaus in Detmerode statt. Wo heute eine Anlage mit 38 Wohnungen steht, will die Wohnungsgesellschaft Neuland ab dem Frühjahr 2021 dreimal so viel Wohnraum schaffen.

Der in den 60er-Jahren als Seniorenwohnanlage konzipierte Komplex wurde in den vergangenen Monaten komplett leergezogen, Mitte November hat der letzte Mieter seine Schlüssel abgegeben. Die Mieter sind größtenteils in andere Neuland-Wohnungen umgezogen, einige wenige in Altenheime. Nach Angaben von Abteilungsleiter Elmar Böschel sind sie fast alle Detmerode treu geblieben. Ende Januar sollen die vier Detmeroder Gebäude verschwunden sein Die Häuser sollen 2022 in die Vermietung gehen. Die Neuland investiert knapp 16 Millionen Euro in die Anlage Am Finkenhaus. Foto: neuland Die Neuland begründet den Abriss damit, dass die Häuser in die Jahre gekommen seien und die Wohnungen mit ihren Schwellen, verwinkelten Zuschnitten und fehlenden Aufzügen nicht mehr den heutigen Ansprüchen an barrierefreies oder zumindest barrierearmes Wohnen entsprächen. „Es wird noch eine Feuerwehrübung am 25. November geben, danach beginnt der Abbruch“, kündigt Geschäftsführer Hans-Dieter Brand an. „Wir haben hier nur eine geringe Schadstoffdichte, deshalb können Abbruch und Schadstoffsanierung kurz nacheinander laufen.“ Entsprechend schnell wird der Abriss gehen: Bis Ende Januar sollen die vier Gebäude in der Nachbarschaft der vor einigen Jahren komplett umgestalteten „Neuland-Burg“ verschwunden sein. Voraussichtlich ab März oder April entstehen auf dem Grundstück sechs neue Häuser mit 61 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Die Gesamtwohnfläche steigt von 1265 auf rund 4400 Quadratmeter, weil die neuen Wohnungen größer werden: Die durchschnittliche Quadratmeterzahl steigt von 34 auf 72 Quadratmeter. Loggien und Terrassen sorgen für Komfort. Neuland verwirklicht erneut ihr „Wohnen für Alle“-Konzept Der Gebäudetyp basiert auf den vor einigen Jahren von der Wohnungsgesellschaft entwickelten, kostengünstigen „Wohnen für Alle“-Häusern , von denen die Ersten in der Theodor-Heuss-Straße errichtet wurden und die zurzeit auch im Schlesierweg auf dem Laagberg entstehen. Dieses Mal erhalten sie eine hochwertige Klinkerfassade. „Wir wollen nicht, dass man in zehn Jahren sagt: Überall stehen die selben Häuser herum“, erklärt Hans-Dieter Brand. In die Vermietung sollen die Wohnungen 2022 gehen. Inklusive Abbruch investiert die Neuland 15,7 Millionen Euro.