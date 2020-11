Dennis Schroeder shoppt auf dem Weg nach L.A. in Wolfsburg

Die Designer Outlets Wolfsburg (DOW) sind eine angesagte Shopping-Adresse – auch bei

Dennis Schroeder (rechts) wurde von DOW-Chef Michael Ernst begrüßt. Foto: DOW

Promis. Wer am Dienstagnachmittag ganz genau hinschaute, konnte versteckt unter einer dicken Pudelmütze und Mundschutz einen echten Weltstar entdecken: Dennis Schroeder. Der beste deutsche Basketballer und gebürtige Braunschweiger wechselt zum Start der neuen Saison in den USA von Oklahoma City Thunder zum NBA-Meister Los Angeles Lakers. Nächste Woche reist er zu seinem neuen Arbeitgeber. Vorher unternahm er einen Abstecher in die Heimat und nutzte die Zeit für eine Shopping-Tour mit seiner Familie in Wolfsburg.

Schroeder besuchte die Stores von Nike, Puma und Calvin Klein. DOW-Chef Michael Ernst begrüßte den 27-Jährigen und war begeistert von seiner offenen Art: „Er war echt für Small-Talk da, hat mir etwa von der kommenden Basketball-Saison erzählt. Für seine Fans zeichnete er auch Autogramme – sogar auf Sneakern! Ich bin jetzt ein großer Fan von ihm!“ Lesen Sie mehr über Dennis Schroeder Fix- Schröder wechselt zu NBA-Champion Los Angeles Lakers Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder im Basketball-Duell Braunschweig gegen Ludwigsburg 77:75 am 22. Dezember 2012. Foto: Frank Rieseberg

Dennis Schröders Karriere in Bildern Von der SG Braunschweig über die Phantoms bis ins Nationalteam und die NBA – Der Braunschweiger hat eine beachtliche sportliche Karriere hingelegt. Foto: Flentje, Rudolf

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder in der Partie Phantoms Braunschweig gegen Hagen am 30. März 2013. Foto: Frank Rieseberg

Dennis Schröders Karriere in Bildern Spot Up Medien Baskets Braunschweig (SUM) gegn Tigers Hannover. Dennis Schroeder ist kaum zu stoppen. Foto: Susanne Hübner / Hübner, Susanne

Dennis Schröders Karriere in Bildern Von der SG Braunschweig über die Phantoms bis ins Nationalteam und die NBA – Der Braunschweiger hat eine beachtliche sportliche Karriere hingelegt. Foto: Peter Sierigk



Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder im Zweitliga-Duell mit den Herzögen Wolfenbüttel. Foto: Susanne Hübner

Dennis Schröders Karriere in Bildern Von der SG Braunschweig über die Phantoms bis ins Nationalteam und die NBA – Der Braunschweiger hat eine beachtliche sportliche Karriere hingelegt. Foto: Susanne Hübner

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dieses Bild postete Dennis Schröder am 13. Mai in seiner Instagram-Story - löschte es aber kurz darauf wieder. Foto: Privat

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schroeder im Gespräch mit Liviu Calin, seinem Entdecker und Trainer. Foto: Susanne Huebner

Dennis Schröders Karriere in Bildern Stolz wie Oskar präsentierte Dennis Schröder seinen Braunschweiger Mitspielern sein Nationalmannschaftstrikot. Foto: Daniela Nielsen



Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder, damals bei den Atlanta Hawks (NBA), wirft im Juni 2014 in der Tunica-Halle in Braunschweig auf den Korb. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern Von der SG Braunschweig über die Phantoms bis ins Nationalteam und die NBA – Der Braunschweiger hat eine beachtliche sportliche Karriere hingelegt. Foto: Jan Huebner / imago/Jan Huebner

Dennis Schröders Karriere in Bildern Zwischen NBA und Nationalmannschaft kam die Hochzeit mit seiner Frau Ellen und die Geburt des gemeinsamen Sohnes. Foto: Peter Sierigk

Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder als Zuschauer in der Volkswagen Halle.

Dennis Schröders Karriere in Bildern Daniel Theis und Dennis Schröder während des Basketball-Länderspiels im Rahmen der WM-Qualifikation zwischen den Nationalmannschaften von Deutschland und Österreich am 29. Juni 2019 in Braunschweig. Foto: Freier Fotograf Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.



Dennis Schröders Karriere in Bildern Liviu Calin (von links), Dennis Schröder und Cheyassin Secka während einer Pressekonferenz am 14. Mai 2018 im Steigenberger Parkhotel in Braunschweig. Foto: Philipp Ziebart / Philipp Ziebart/BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern Löwen-Kapitän Thomas Klepeisz und Dennis Schröder während der BBL-Partie zwischen den Löwen Braunschweig und Alba Berlin am 22. April 2018. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern Von der SG Braunschweig über die Phantoms bis ins Nationalteam und die NBA – Der Braunschweiger hat eine beachtliche sportliche Karriere hingelegt. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern NBA Star Dennis Schroeder inmitten junger Basketballfans. Foto: Susanne Hübner, Susanne Huebner /Fotoagentur Hübner

Dennis Schröders Karriere in Bildern NBA-Spieler Dennis Schröder und Löwen-Geschäftsführer Sebastian Schmidt im Vorfeld der BBL-Partie zwischen den Löwen Braunschweig und dem Mitteldeutscher BC am 18. Februar 2018. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de



Dennis Schröders Karriere in Bildern Dennis Schröder und Daniel Theis zu Zweitliga-Zeiten im Trikot der SG Braunschweig. Foto: imago sportfotodienst

Dennis Schröders Karriere in Bildern Von der SG Braunschweig über die Phantoms bis ins Nationalteam und die NBA – Der Braunschweiger hat eine beachtliche sportliche Karriere hingelegt. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

Dennis Schröders Karriere in Bildern Entdecker Liviu Calin und Dennis Schröder während der Partie der Phantoms Braunschweig gegen die Baskets Oldenburg. Foto: Hübner, Susanne

Dennis Schröders Karriere in Bildern Von der SG Braunschweig über die Phantoms bis ins Nationalteam und die NBA – Der Braunschweiger hat eine beachtliche sportliche Karriere hingelegt. Foto: Frank Rieseberg

Dennis Schröders Karriere in Bildern Der neue Club des beliebten Braunschweigers ist der NBA-Titelverteidiger LA Lakers. Foto: Ding Ting / dpa (Archivfoto) Dennis Schröder ist jetzt Gesellschafter bei den Löwen NBA-Debüt für Braunschweiger Basketballer Schröder Braunschweigs Schröder glänzt beim Nike Hoop Summit