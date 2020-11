Nach einem Herzinfarkt läuft er

Wolfsburg. Der Wolfsburger Jörn Manske (55) fing nach einem „Schuss vor den Bug“ mit dem Laufen an. In „Joggen für Anfänger“ erzählt er seine Geschichte.

Manchmal täglich erreichen Jörn Manskes Facebook-Freunde Posts von seinen GPS-Tracking-Routen. Immer dann, wenn er wieder laufen war. „Schöne Runde“, steht dann da oft über einem Foto mit Streckenverlauf, -länge und Zeitangabe. Mal 11,31 Kilometer in 1:06:40 Stunden, mal 23,30 in 2:10:52 und mal auch nur die „Kleine Runde“ über 9,42 Kilometer in 54:14 Minuten. Wie passt das in unsere Serie „Joggen für Anfänger“ ? In dem hier ein Mann seine Laufgeschichte erzählt, zu der es beinahe nie gekommen wäre.

Manske ist 55 Jahre alt und so fit, dass er deutlich Jüngere mittlerweile locker abhängt. Dabei läuft er erst seit vier Jahren. „Ich hatte davor überhaupt keinen Sport betrieben“, erzählt er. Doch „ein Schuss vor den Bug“, wie er es nennt, brachte ihn auf Trab. „Ich hatte mit knapp 51 Jahren einen Herzinfarkt. Ich hatte Glück, dass er glimpflich verlief. Das hat mir die Augen geöffnet.“ 1000 Meter zum Start Nach erfolgreicher Reha und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle begann er mit Jogging. „Am Anfang lief ich nur zweimal die Woche 1000 Meter durch unser Wohngebiet. Da merkte ich erst, wie eingerostet ich war“, sagt er. Von der Haustür bis zum Waldrand sind es schließlich zwei Kilometer. Daran war erst einmal nicht zu denken. Manskes erster Tipp für Anfänger lautet: „Man findet schnell viele Gründe, heute mal nicht laufen zu gehen. Aber man muss sich nur einen Grund suchen, warum es sich doch lohnt.“ In seinem Fall ist immer auch die Gesundheit der beste Motivator. Allein fällt es jedoch manchmal schwer, sich aufzuraffen. Deshalb lautet Manskes zweiter Tipp: „Man muss sich Gleichgesinnte suchen.“ Vorsicht, Anfängerfehler! Der Wolfsburger schloss sich deshalb dem Lauftreff des VfB Fallersleben an. „Es gibt viele gute Angebote der Vereine in unserer Region. In der Gruppe fällt es leichter, den inneren Schweinehund regelmäßig zu überwinden.“ Die eigenen Fortschritte geben Manske Recht. Die Strecke wuchs auf dreieinhalb, vier Kilometer an. „Mein erster Meilenstein aber war, als ich die Fünf-Kilometer-Marke knackte.“ Der größte Fehler, den seiner Meinung nach Anfänger machen, unterlief ihm auch. „Sie laufen zu schnell los und ermüden schnell. Langsames gleichmäßiges Laufen ist wichtig. Das höhere Tempo kommt mit der Zeit von ganz allein“, lautet sein Rat Nummer 3. Meilenstein an Silvester In Manskes Fall wurden aus zwei Einheiten pro Woche bald drei, und mittlerweile sind es vier. Auch die Streckenlänge nahm zu. Für die erste Zehn-Kilometer-Distanz seines Lebens suchte er sich den Silvesterlauf in Fallersleben aus. Die gesteigerte Ausdauer ermöglicht ihm mittlerweile einen ganz anderen Streckenradius. Zum Rand des Waldes fährt Manske nicht mehr mit dem Auto, sondern er läuft. Sein Lieblingsrevier ist der Wolfsburger Stadtwald. Sein bevorzugter Startpunkt dort ist der Waldparkplatz östlich der L294 zwischen den Wolfsburger Ortsteilen Mörse und Hattorf. Quellen zur Erfrischung Dieses zusammenhängende Waldgebiet ist sein vierter Tipp für Anfänger. Er empfiehlt es auch geübten auswärtigen Hobby-Läufern zur Abwechslung. „Das Schöne an dem Areal ist, dass verschieden lange Strecken sehr gut ausgeschildert sind. Außerdem werden Anfänger dankbar dafür sein, dass kaum Steigungen vorhanden sind. Und, vor allem im Sommer ein großes Plus, es gibt hier viele Quellen, an denen man Pause machen und etwas trinken kann.“ Gut erschlossen ist der Wolfsburger Stadtwald und bietet reichlich Quellen, an denen Jogger ihren Durst stillen können. Foto: Privat / oh Überhaupt suche er mittlerweile zum Laufen immer die Natur auf. „Ich habe früher gar nicht richtig bemerkt, wie viele Abgase man einatmet, wenn man an Straßen entlangläuft. Außerdem ist es im Sommer im Wald vergleichsweise kühl, und bei Regen läuft man dank der Blätter der Bäume etwas geschützter“, schwärmt er. Das Wegenetz im Wolfsburger Stadtwald sei darüber hinaus nicht nur umfangreich, sondern auch gut befestigt. „Selbst nach starken Regengüssen versinkt man hier nicht im Matsch.“ Dauerläufer statt Couch-Potato Manskes Hausstrecke im Stadtwald, der sich an Detmerode entlang über den Rabenberg, das Hasselbachtal nahe der Stadtmitte bis nach Barnstorf beziehungsweise bis fast nach Nordsteimke erstreckt, ist 16 Kilometer lang. Zu lang zwar für Jogging-Anfänger, aber ein mittelfristiges Ziel, dass sie bei regelmäßigem Training erreichen können. So wie in Manskes Fall, der innerhalb von nur vier Jahren vom Couch-Potato zum Dauerläufer wurde. Vorläufiger Höhepunkt seiner Laufkarriere ist die Teilnahme am Halbmarathon in Barcelona mit 22.000 Startern. Neben der sportlichen Herausforderung hat er aber den eigentlichen Hintergrund für seinen Lebenswandel nicht aus den Augen verloren: die Gesundheit. „Pulsschlag, Blutdruck, Blutfett – alle Werte sind mittlerweile top bei mir. Ich bin fit“, sagt er stolz. Neues Ziel gesteckt Sein neues Ziel: „Bei manchen Laufveranstaltungen habe ich Teilnehmer getroffen, die schon Ende 70 waren und lächelnd Jüngere überholt haben. Irgendwann möchte ich einer dieser 70-Jährigen sein.“