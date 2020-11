Wolfsburg. In der Innenstadt und im Heinenkamp rechnen die Beamten mit vielen Menschen. In den vergangenen fünf Tagen musste sie 202 Anzeigen ausstellen.

Polizei Wolfsburg kündigt Kontrollen am morgigen Black Friday an

Für den morgigen Black Friday kündigt Markus Glomb als Leiter des Fachbereichs Einsatz der Wolfsburger Polizei eine konsequente Überwachung der Corona-Verfügungen im Stadtgebiet an. Für den als Beginn der Weihnachtseinkaufssaison etablierten Tag des Einzelhandels rechnet die Polizei mit vielen Besuchern gerade in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Heinenkamp. Daher werde die Polizei mit rund 45 Einsatzkräften deutlich sichtbar die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen intensivieren.

Der Polizeirat erinnert an die wichtigen Bestimmungen der Corona-Verordnung. Danach ist neben den Kontaktbeschränkungen und dem Abstandsgebot besonders für stark frequentierte Bereiche des Stadtgebietes verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Polizei werde in der Innenstadt die Fußgängerzone, den Willy-Brandt-Platz, den Haupt- und den Zentralen Omnibusbahnhof, den Sara-Frenkel-Platz, das Phaeno-Gelände sowie den Bereich des Designer-Outlets besonders im Blick haben.

Bereitschaftspolizei unterstützt bei den Kontrollen

Nach der anfänglich hohen Akzeptanz der Bestimmungen, hätten die Einsatzkräfte in den vergangenen fünf Tagen 202 Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt. Glomb: „Wir werden bei den notwendigen Kontrollen durch Einheiten der Bereitschaftspolizei unterstützt. In dieser bundesweiten Ausnahmesituation werden wir die Überprüfungen zur Infektionseindämmung auch am bevorstehenden Wochenende und in den kommenden Wochen fortsetzen.“

