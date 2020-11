Auf Wolfsburgs Dächer soll mehr Photovoltaik

Beim Thema Photovoltaik hat die Stadt Wolfsburg noch dringenden Nachholbedarf – aber auch Potenzial. „Nur ein Prozent des Strombedarfs decken wir in Wolfsburg mit Photovoltaik ab“, verdeutlichte Daniel Kern. Der Mitarbeiter des städtischen Umweltamts stellte kürzlich im Energie- und Umweltausschuss den aktuellen Zwischenbericht zum CO₂-Minderungskonzept vor. Wenn alle zur Verfügung stehenden Flächen in Wolfsburg mit Photovoltaik bestückt würden, könnten theoretisch 50 Prozent des Strombedarfs gedeckt werden, erklärte Kern.

Keine Photovoltaikanlagen in Neubaugebieten

Photovoltaik ist die direkte Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mit Hilfe von Solarzellen. Diese werden meistens auf Dächern, aber auch auf Freiflächen installiert. Für Gerhard Chrost, langjähriger Vorsitzender des BUND in Wolfsburg und beratendes Ausschussmitglied, ist Photovoltaik eine wichtige Energiequelle, „weil sie gut angenommen wird und es kaum Widerstände gibt“. Anders zum Beispiel als bei Windkraftanlagen. Was Umweltschützer Chrost stört: Dass Wolfsburg beim Thema Photovoltaik im Vergleich mit anderen niedersächsischen Kommunen am Ende liegt. In Baugebieten wie im Hellwinkel oder in den Steimker Gärten sehe er „keine einzige Solarzelle“, so Chrost. Auch bei der Planung des Riesenbaugebiets Sonnenkamp werde Photovoltaik nicht mitgedacht. Chrost nahm hierbei auch die Wohnungsgesellschaften Neuland und VW Immobilien in die Pflicht und sprach sich für Mieterstrom aus.

Neuland setzt auf Mieterstrom

Als Mieterstrom wird Strom bezeichnet, der in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Abnehmer produziert und nicht über die öffentlichen Netze geleitet wird. Er kann beispielsweise Wohnungs- oder Gewerbeflächen-Mietern, aber auch Wohnungseigentümergemeinschaften angeboten werden. Genau darauf setzt die Neuland bei ihrem Bauprojekt Kurt 2.0 am Kurt-Schumacher-Ring in Detmerode, das im nächsten Jahr fertiggestellt werden soll. Der gesamte Neubau mit 218 Wohnungen soll künftig über eine auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt werden.

Die Neuland hat das Dach des Neubaus Kurt 2.0 mit einer Photovoltaikanlage ausrüstet lassen. Dort soll Mieterstrom angeboten werden. Foto: Solarimo GmbH

„Das Projekt Mieterstrom liegt uns schon seit längerer Zeit am Herzen. Wir haben viele Dachflächen, die sich für die eigene Stromerzeugung per Photovoltaikanlagen wunderbar nutzen ließen. Allerdings wollen und können wir als Neuland nicht in den Stromhandel einsteigen“, sagte Neuland-Geschäftsführer Dieter Brand. Deshalb arbeitet das Unternehmen mit der Solarimo GmbH aus Berlin zusammen, die den Strom für die Mieter, aber auch wie elektrisch betriebene Autos oder Fahrräder anbietet.

Steimker Gärten: VW Immobilien bereitet Photovoltaik-Anlagen vor

Bei Volkswagen-Immobilien sei das Thema Nachhaltigkeit fest in der Unternehmensstrategie verankert, betonte VWI-Pressesprecher Tobias Fruh. „Es ist unser erklärtes Ziel, bis 2025 die CO₂-Emissionsintensität für alle Neu- und Bestandsbauten im Wohn- und Gewerbebereich gegenüber 2015 um mindestens 35 Prozent zu reduzieren.“ Eine wichtiger Baustein sei hierbei neben der energetischen Modernisierung der Bestände auch der dezentrale Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden.

Batteriespeicher in den Kellerräumen

Im Großbauprojekt in den Steimker Gärten seien für alle VWI eigenen Gebäude die baulichen Voraussetzungen geschaffen worden, um die Dachflächen mit einer Photovoltaik-Anlage auszurüsten. Der dadurch erzeugte zusätzliche Strom soll vor Ort als Mieterstrom vertrieben werden. Um den Anteil des vor Ort verbrauchten Stromes zu erhöhen, sei der Einsatz leistungsstarker Batteriespeichern in den Kellerräumen geplant. „Hierbei unterstützen uns auch andere Konzerngesellschaften mit ihrem Wissen und der notwendigen Ausstattung“, erklärte der VWI-Pressesprecher und fügte hinzu: „Grundsätzlich werden wir bei allen Neubauvorhaben – soweit möglich – Dachflächen für Photovoltaik nutzen. In unserem Business-Apartment-Gebäude Splace im Wellekamp sowie auf Dachteilflächen der VWI-Hauptverwaltung haben wir PV-Anlagen bereits in Betrieb genommen.“

„Mieterstrom ist ein wichtiger Baustein zur Energiewende“, unterstreicht Ulrich Sörgel, Leiter Wohnimmobilien bei VWI. Das Thema sei derzeit aber noch ausgesprochen komplex und enthalte viele Hemmnisse und Fallstricke. So benachteilige die aktuelle Gesetzeslage Mieter beim Thema Eigenverbrauch von PV-Strom noch maßgeblich gegenüber Hauseigentümern. Und Vermieter müssten viele Hürden überwinden, bevor sie Mieterstrom anbieten können. Das bestätigte auch Daniel Kern vom städtischen Umweltamt: „Man kann einen Mieter nicht zwingen, den Solarstrom vom eigenen Dach abzunehmen.“ Wenn sich nur zwei von sieben Mietern für Mieterstrom entschieden, sei das für den Anbieter nicht wirtschaftlich.

PUG stellt Antrag auf Förderprogramm

Die PUG stellte in dieser Woche einen Antrag an die Stadtverwaltung, ein Förderprogramm für regenerative Energien sowohl für gewerbliche Unternehmen, als auch für private Haushalte aufzulegen und damit die Anschaffung von Photovoltaikanlagen, Solarstromspeicherung und Mikrowindanlagen zu unterstützen.„Wolfsburg stünde ein solches Förderprogrammgut gut zu Gesicht und es würde dazu beitragen, das von Wolfsburg selbst gesteckte Klimaziel von 20 Prozent CO₂-Minderung zu erreichen“, sagte PUG-Fraktionsvorsitzender Andreas Klaffehn und sprach sich für eine Fördersumme von 250.000 Euro pro Jahr aus.

