Frank Hocke neuer Vize-Ortsbürgermeister von Ehmen/Mörse

Handfeste Überraschung am Donnerstagabend im Ratssaal: Im Ortsrat Ehmen/Mörse ist der parteilose Frank Hocke aus Mörse in geheimer Wahl mit sechs Stimmen zum neuen Vize-Ortsbürgermeister gewählt worden. Seine sozialdemokratische Gegenkandidatin Ute Schmidt aus Mörse, aufgestellt von SPD und CDU, erhielt nur fünf Stimmen. Somit muss mindestens einer aus der „Großen Koalition“ im Ortsrat ihr die Stimme verweigert haben.

Anfangs sah es wieder nach einem Patt aus

Zunächst sah es so aus, als ob sich die vorherige Ortsratssitzung wiederholen würde: Sabrina Höfs (CDU) war zu Sitzungsbeginn noch nicht da – womit es wieder nach einem Patt aussah. Doch rechtzeitig zur Wahl traf sie dann ein. Damit schien die Mehrheit von zwei SPD- und vier CDU-Stimmen für die Nachrückerin – sie übernahm das Ortsratsmandat im September von Hans Herbert Maiwald (SPD) – gesichert.

Zuvor hatte Ingolf Viereck (SPD) angekündigt, notfalls eine Viertelstunde zu reden, bis die fehlende CDU-Frau eintrifft. Denn die übrigen Fraktionen hatten es abgelehnt, den Tagesordnungspunkt nach hinten zu schieben.

Heftiger Schlagabtausch zu schlechtem politischen Stil

Doch dann das: Als die später Eintreffende als jüngstes Ortsratsmitglied die Stimmzettel ausgezählt hatte, gab Ortsratsbetreuer Sascha Ehrhoff das überraschende Ergebnis bekannt – Frank Hocke hat die Wahl gewonnen! Statt Handschlag gab’s in Zeiten von Corona mit CDU-Ortsbürgermeister Peter Kassel den Ellenbogen-Check.

Vor der Wahl hatten sich die Fraktionen einen heftigen Schlagabtausch zu schlechtem politischen Stil, Fraktionsgrößen und vermeintlichem Wählerwillen geliefert.

SPD ist nicht mehr zweitstärkste Fraktion im Ortsrat

Fakt ist: Seit der Kommunalwahl 2016 hat sich in puncto Fraktionszugehörigkeit im Ortsrat Ehmen/Mörse etwas getan: Nicole Tietz kehrte der SPD den Rücken und ist seither parteilos. Und Frank Hocke trat aus der FDP aus, ist seitdem ebenfalls parteilos, hat sich aber der PUG-Fraktion angeschlossen. Mit Abstand stärkste Fraktion sind weiterhin die Christdemokraten mit sechs Mitgliedern – doch wie schon in der vorherigen Sitzung fehlten am Donnerstag Reinhold Höfs und Kai Lindner. Die SPD stellt zwei Mitglieder, wie auch die PUG. Außerdem gibt es eine Grüne.

