In Sachen Glasfaser für Ehmen/Mörse bittet Stadt weiter um Geduld

Die beiden großen Ortsteile im Westen Wolfsburgs fühlen sich in Sachen Infrastruktur bei zwei Technologien abgehängt: Sie fordern schon seit einiger Zeit nicht nur, dass sie endlich ans Glasfasernetz der Stadt angeschlossen werden. Sondern erheben auch Anspruch auf eine der mobilen Elektro-Ladesäulen. Zumindest dieser Wunsch wird schon bald erfüllt.

Schlechter sieht es dagegen beim Thema Glasfaser aus. Bekanntlich sind die finanziellen Möglichkeiten von Stadt und Stadtwerken für den Ausbau erst einmal am Ende. Daher erläuterte der städtische Digital-Referent Sascha Hemmen für den weiteren Ausbau drei Optionen: eigenwirtschaftlichen Ausbau, Fördermittelakquise und den Ausbau durch Dritte für bestimmte Cluster.

Mit Fördermitteln kann nicht überall erschlossen werden

Hemmen machte keinen Hehl daraus, dass die Stadt am liebsten das Förderprogramm anzapfen möchte, das Anfang 2021 aufgelegt werde. Allerdings hat das einen Haken: Darüber könnten nur weitere 20 Prozent der Haushalte erschlossen werden. Denn bisher gibt es eine so genannte Aufgreifschwelle, die bei 100 Mbit/s liegt. Das bedeutet, dass aktuell nur Gebiete, die über weniger Internet-Geschwindigkeit verfügen, gefördert werden. Allerdings soll diese Schwelle fallen.

„Für derzeit nicht förderfährige Ausbaubereiche wird eine eigenwirtschaftliche Lösung gesucht“, erläuterte der Digital-Referent. Ein externer Dritter wäre eine weitere Option; die Stadt sei beispielsweise im Gespräch mit der Deutschen Glasfaser. Doch am liebsten wolle die Stadt ein komplett eigenes Netz mit einheitlicher Preisstruktur.

5G-Netz laut Wobcom zu langsam für Glasfaser

Das 5G-Netz ist nach Darstellung von Kundenservice-Leiter Thomas Schulz von der Wobcom keine Option, weil zu langsam. Es sei ein Funknetz, „es gibt einen extremen Speed-Unterschied zu Glasfaser“.

Der parteilose Frank Hocke sah allerdings die Gefahr, dass die Deutsche Telekom 5G als Alternative zu Glasfaser anbiete. Daher hielt er es für sinnvoller, Gespräche zu führen, um dieses Netz für eine Übergangsphase zu nutzen. Sonst gebe es womöglich einen Preiskampf mit der Wobcom, die dann aus dem Markt gedrängt würde.

Wobcom macht Geheimnis aus Zahl der Glasfaser-Verträge

Doch Hemmen betonte: „Die Telekom kam auf uns als Stadt zu, wir sind im Gespräch. Sie kommen an der Glasfaser nicht vorbei.“

Partout nicht herausrücken wollte die Wobcom übrigens damit, wieviele Haushalte auch tatsächlich einen Glasfaser-Anschluss über die Stadtwerke-Tochter nutzen. Es war zwar die Rede davon, dass bis Ende 2021 70 Prozent aller Haushalte und sämtliche Gewerbegebiete ans Glasfasernetz angeschlossen sein werden. Doch wieviele Haushalte das Angebot auch nutzen – unklar. Schulz behauptete, das könne man nicht sagen, da täglich neue Kunden hinzukämen. Auch eine von Ingolf Viereck (SPD) erhoffte Tendenz nannte er nicht. Klar ist: Es ist noch Luft nach oben – sonst würde die Wobcom nicht selbst in den bereits angeschlossenen Gebieten noch so massiv Werbung machen.

Mobile E-Ladesäule wird bis Jahresende in Ehmen aufgestellt

Spätestens ab Dezember soll Ehmen/Mörse für einen nicht genannten Zeitraum in den Genuss einer der mobilen Elektro-Ladesäulen kommen – Geschenk von VW an die Stadt zum 80. Geburtstag. Hemmen kündigte an, dass die mobile XXL-Säule auf dem Edeka-Parkplatz in Ehmen aufgestellt wird. Zuvor hatte der Digitalreferent klargestellt: „Wo die mobilen Ladesäulen aufgestellt werden, war nicht Entscheidung der Stadt – sondern von VW.“

