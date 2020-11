Wechsel in Wolfsburger Erziehungsberatung ist Thema im Ausschuss

Personelle Wechsel in der städtischen Erziehungsberatung und der Vätergruppe haben für Unruhe unter etlichen Müttern, Vätern und Kinder gesorgt. Viele befürchten, dass sich die Angebote verschlechtern und ihre vertrauten Ansprechpartner schon bald nicht mehr da sind. Die strukturellen Veränderungen in der Abteilung Beratung sind am Dienstag (16 Uhr, Congress-Park) auch Thema in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses – allerdings im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

Falko Mohrs lobt Arbeit des Väterbüros „Die Situation ist eine große Herausforderung und ich habe volles Verständnis für die Betroffenen“, sagt Falko Mohrs (SDP). Der Wolfsburger Bundestagsabgeordnete und Ausschussvorsitzende betont, wie „unglaublich wichtig die Arbeit ist, die im Väterbüro geleistet wird“. Er habe diese Arbeit immer unterstützt und werde dies auch weiterhin tun. „Deshalb verstehe ich, dass die Veränderung für die Betroffenen extrem hart ist und zu Sorgen und Unruhe führt.“ Falko Mohrs ist Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv) Mehrere Väter hatten sich an unsere Zeitung gewandt, weil ein langjährige Leiter der Vätergruppe und Therapeut der Erziehungsberatung versetzt werden soll. Nach Informationen unserer Zeitung geht es in der Abteilung Beratung insgesamt um sieben Personalwechsel. Betroffen sind neben dem Leiter der Abteilung Beratung, der sein Amt erst am 1. Januar angetreten hatte, zwei Therapeuten und zwei Sekretärinnen der in der Braunschweiger Straße 12 ansässigen Erziehungsberatungsstelle sowie zwei Mitarbeiter der Sozialen Gruppenarbeit. Alle Stellen sollen wieder besetzt werden Den Grund für diese Maßnahme nannte die Stadt Wolfsburg nicht. Falko Mohrs sagt nur soviel: „Die Veränderungen waren aus unterschiedlichen Gründen notwendig.“ Dem Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses ist nun wichtig, dass ein Übergang schnell und reibungslos stattfindet, damit wieder Ruhe und Vertrauen einkehren könnten. Wichtig ist Mohrs außerdem der Hinweis, dass keine Personaleinsparungen und keine Angebotsreduzierung seitens des städtischen Geschäftsbereichs Jugend geplant seien. „Alle Stellen sollen so schnell es geht wieder nachbesetzt werden“, erklärt Mohrs. Er weiß aber auch, dass das für Familien, die mit ihrem Therapeuten über Monate oder sogar Jahre intensiv zusammengearbeitet haben, nur ein schwacher Trost ist. „Beratung basiert auf Vertrauen. Das muss sich aufbauen“, betont Mohrs. Lesen Sie außerdem zu dem Thema: Wolfsburger Vätergruppen vor dem Aus? Stadt arbeitet an Lösung