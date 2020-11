Ein Baum, der innen hohl war und brannte, führte zum einem Feuerwehreinsatz am Freitagnachmittag in der Hermann-Löns-Straße. Um 15.51 war die Alarmierung eingegangen. Sechs Einsatzkräfte rückten mit dem Löschfahrzeug an, Passanten, schilderte Feuerwehrsprecher Volkmar Weichert, nahmen die Feuerwehr in Empfang und wiesen sie vorbildlich ein. Unter der Leitung von Zugführer Dominik Strecker löschten die Einsatzkräfte den Baum und kontrollierten ihn im Nachgang mit der Wärmebildkamera. Die Polizei Vorsfelde hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gesucht.