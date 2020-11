„Wenn wir Weihnachten öffnen dürfen, freuen wir uns sehr. Wenn nicht, akzeptieren wir das, weil wir nicht wollen, dass Menschen sterben müssen“, sagt Roland Lohss, Geschäftsführer des Parkhotels.

Doch genau wie seine Kollegen trifft Lohss der erneute Lockdown hart. Und in Bezug auf eine Öffnung des Restaurants an Weihnachten verdeutlicht er auch, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern eine rechtzeitige Planung erforderlich ist. „Unser Küchenchef ist darauf angewiesen, mindestens zwei Wochen vor Weihnachten verbindliche Vorgaben zu bekommen, damit unsere Reservierungen an die aktuellen Regeln (Tischgröße, Anzahl Haushalte) angepasst werden können“, sagt er.

„Normalerweise sind wir im November zu über 80 Prozent belegt“

Derzeit sei das Restaurant Weihnachten so gut wie ausgebucht. Jedoch müssten im Vorfeld alle Gäste angerufen werden, ob die bestehende Reservierung gegebenenfalls angepasst werden müsse, und das koste viel Zeit und dauere mehrere Tage. Dass – selbst bei einer Öffnung über Weihnachten – „am Ende für uns alles teurer werde“, stehe heute schon fest, so Lohss.

Auch das Hotel trifft der Lockdown schwer. „Normalerweise sind wir im November zu über 80 Prozent belegt“, berichtet er. Jetzt, wo nur noch Geschäftsreisende beherbergt werden dürfen, liege die Auslastung bei etwa 20 Prozent.

„Wir haben eine Lüftungsanlage, die mit 100 Prozent Frischluftzufuhr arbeitet“

Lohss, der Jahre als Facharzt für Allgemeinmedizin gearbeitet hat, bevor er 2004 in die Hotellerie einstieg, setzt im Parkhotel besonders auf das Raumluftkonzept. „Mir war schon immer klar, dass Ansteckungen über Aerosole erfolgen“, sagt er. Daher bestehe ein großer Teil des Hygienekonzepts aus dem Raumluftkonzept. „Wir haben eine Lüftungsanlage, die mit 100 Prozent Frischluftzufuhr arbeitet“, sagte er. So werde sechsmal in der Stunde die Raumluft gewechselt.

Da der Wintergarten keine Lüftungsanlage hat, beschaffte er hierfür Hepa-Filtergeräte. Insgesamt gibt es davon drei im Parkhotel. „Durch diese Geräte wird die Viruslast nachweislich stark reduziert“, sagt Lohss.

„Es schlagen zwei Seelen in der Brust der Gastronomen“, fügt Lohss hinzu. „Wir können nachvollziehen, was die Verantwortlichen entscheiden, aber auf der anderen Seite leben wir davon.“ Er rechne mit einem harten Winter und würde eine langfristige Lösung begrüßen. „Kein Küchenchef kann ein Weihnachtsgeschäft machen, wenn er erst eine Woche vorher Bescheid bekommt“, verdeutlicht er.

Richtig wütend machen ihn Demonstrationen, bei denen die Teilnehmer sämtliche Corona-Regeln missachten

Zudem betont er die Bedeutung der staatlichen Hilfen. „Wir sind darauf angewiesen, sie kurzfristig zu bekommen.“ Richtig wütend machen ihn dagegen Demonstrationen, bei denen die Teilnehmer sämtliche Corona-Regeln missachten, während die Gastronomie mühsam Hygienekonzepte erarbeitet. Kein Verständnis habe er zudem dafür, dass sein Betrieb bisher kein einziges Mal vom Ordnungsamt kontrolliert wurde. „Wir fühlen uns schlecht behandelt, dass wir nicht nachweisen dürfen, dass wir etwas richtig machen“, sagt er.

Entmutigen lassen will sich Lohss dennoch nicht und blickt lieber in die Zukunft. „Es wird bei uns weitere Renovierungen geben, digitale Projekte werden vorangetrieben, und auch das Projekt E-Ladepunkte ist dringend umzusetzen“, sagt er. Und trotz allem werde auch im Dezember ein Auszubildender eingestellt.