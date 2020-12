Einnahmen im Fallersleber Schwefelbad brechen um 500.000 Euro ein

Es waren erwartungsgemäß düstere Zahlen, die Bad-Leiterin Maren Körber am Dienstag dem Schwefelbad-Ausschuss vorlegte. Durch den erneuten Lockdown sind die Erlöse in dem städtischen Therapiezentrum in Fallersleben weiter stark eingebrochen. Allein beim wirtschaftlichen Zugpferd, den Wasserkursen mit Schwerpunkt Wassergymnastik, lagen die Einnahmen von Januar bis November um 380.000 Euro und damit 58 Prozent unter denen im Vorjahreszeitraum.

Die Zahlen im Einzelnen: Nur 280.000 Euro hat das zum Klinikum gehörende Schwefelbad in diesem Jahr bisher durch Wassergymnastik- und Babyschwimmkurse eingenommen, 2019 waren es 660.000 Euro. Beim Trocken-Funktionstraining beträgt das Minus 51 Prozent, nur 28.000 Euro kamen herein. Bei anderen Kursen, Sauna und weiteren Posten gingen die Erlöse um 49 Prozent zurück, auf 110.000 Euro. Nur bei den Einzeltherapien ist ein kleines Plus von 12 Prozent zu verbuchen; die Einnahmen stiegen auf 175.000 Euro.

Schwefelbad-Mitarbeiter halfen im Klinikum und im Gesundheitsamt

Immerhin: Ein wenig konnte das Schwefelbad gegensteuern. Wie die Leiterin erläuterte, wurden beispielsweise Mittel aus dem Corona-Schutzschirm für Heilmittelerbringer beantragt und ausgezahlt. Einsparungen brachten reduzierte Öffnungszeiten, aber auch Kurzarbeit und der Einsatz von Mitarbeitern zur Unterstützung im Klinikum und im Gesundheitsamt. Maren Körber berichtete auch von viel zusätzlicher Arbeit wie der telefonischen Absage aller Kurse und dem Anschreiben der Patienten bezüglich des Wiedereinstiegs.

Zum 2. November musste das Bewegungsbecken wegen Corona-Beschränkungen wieder wieder geschlossen werden; auch die Trocken-Gymnastikkurse fallen aus. „Das wurde jetzt verlängert bis 20. Dezember, aber wir gehen davon aus, dass das bis in den Januar so bleiben wird“, prognostizierte Maren Körber. Erlaubt sind aktuell nur medizinisch nötige Einzel-Leistungen: Physiotherapie auf Rezept und medizinische Fußpflege.

Hoffen auf Wiederanlaufen der Kurse Mitte Januar

Das Schwefelbad hat daher seine Schließzeit am Jahresende ausgeweitet und vom 19. Dezember bis 3. Januar geschlossen. Wie es dann weitergeht, weiß derzeit keiner. In einem Ausblick auf 2021 hoffte die Bad-Leiterin, dass das Funktionstraining vielleicht Mitte Januar in kleinen Gruppen wieder anlaufen kann. „Und wir wollen irgendwann auch die Selbstzahler wieder in die Trocken- und Wassergymnastik aufnehmen.“ Die Sauna bleibe aber wegen der Abstandsregeln weiter zu – denn sie wird derzeit zum Entzerren beim zum Duschen und Umziehen mitgenutzt. Neu eingeführt wird Beckenbodengymnastik, die Aufnahme in die Entgeltordnung empfahl der Ausschuss einstimmig.

Von der Ausschuss-Vorsitzenden Bärbel Weist gab’s für die personell anstrengende Zeit ein dickes Lob für die Mitarbeiter: „Sie haben Sisyphos-Arbeit geleistet. Dankeschön und hohe Anerkennung.“

