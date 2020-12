Wolfsburger zeigen, was viel besser als Schottergärten ist

Im Frühjahr dieses Jahres hatte das Agenda-21-Forum „Erhaltung der biologischen Vielfalt“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg den Wettbewerb „Natur- und insektenfreundliche Gärten und Balkone gesucht“ gestartet. Jede und jeder, egal ob mit Garten, Vorgarten, Balkon oder einem anderen Stück Land, war eingeladen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Dem Agendaforum ging es insbesondere um kreative Alternativen zu den Schottergärten, die immer mehr zunehmen. Bis Ende August konnten Bilder von den eigenen Gärten oder Balkonen und den Lebensraumangeboten für Bienen, Schmetterlinge, Igel und Co. eingereicht und vorgestellt werden. Mehr als 70 Teilnehmer beteiligten sich an dem Wettbewerb, teilt die Stadt nun mit. Dazu zählten 67 Einzelpersonen beziehungsweise Familien, vier Schulen, eine Kindertagesstätte und ein Verein.

„Ich bin begeistert, dass so viele herausragende Wettbewerbsbeiträge eingegangen sind“, freut sich Michael Kühn, Naturschutzbeauftragter und Mitglied des Agendaforums. „Ob Schulklassen, Kindergarten, Balkon- oder die Besitzer von Gärten, alle Beiträge zeigen, dass es in Wolfsburg viele tolle Beispiele für naturnahe- und insektenfreundliche Gärten und Balkone gibt.“ „Es ist fantastisch, dass der Wettbewerb trotz der diesjährigen Einschränkungen eine so gute Resonanz hatte“, bekräftigt Manfred Wenst, ebenfalls Mitglied des Agendaforums und Mitarbeiter im Naturschutz-Zentrum Wolfsburg. Zu den eingereichten Wettbewerbsbeiträgen gehörten Bilder aus bunt blühenden (Vor-)Gärten mit Nahrung und Nistmöglichkeiten für Insekten. Vielfältige Kleinstrukturen, wie Trockenmauer und Wasserstelle, wurden ebenso präsentiert wie Angebote für Igel, Vögel und Wildbienen. Gärten und Balkone mit heimischen Blütenpflanzen, deren Blühphasen vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst reichen, wurden ebenso vorgestellt wie Balkonbepflanzungen mit Kräutern und Wildblumen, die von den unterschiedlichsten Insekten besucht werden. Das Agendaforum freut sich, dass die Stadt Wolfsburg es ermöglicht hat, allen Teilnehmern einen Preis zu überreichen. „Die vielen Wettbewerbsbeiträge zeigen das große Interesse an umwelt- und naturschutzrelevanten Themen in Wolfsburg“, so Stadtrat Andreas Bauer. Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide: „Die im Wettbewerb vorgestellten Beiträge sind eine umweltgerechte Alternative zu den vielfach angelegten Schottergärten. Wir hoffen hiermit viele Garten- und Balkoneigentümer von dieser nachhaltigen Gestaltungsform überzeugen zu können.“

red