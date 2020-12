Wolfsburgerin verleiht Hochzeitsmöbel

Eine klassische Hochzeit, eine rustikale oder doch eher alles ganz schlicht? Eine kirchliche, standesamtliche oder lieber freie Trauung? Die Vorstellungen, wie der eigene Hochzeitstag aussehen soll, sind ganz unterschiedlich. Mandy Glindemann-Schulz und ihr Mann Christian wünschten sich eine Feier im Landhausstil. Vintage, Boho – das sind Begriffe, die in diesem Zusammenhang fallen.

Für die eigene Hochzeit kaufte sich das Paar Möbelstücke – und „hübschte“ diese auf

„Und so machte ich mich im Internet auf die Suche nach passenden Möbelstücken“, berichtet die Reislingerin. Jedoch ohne Ergebnis. In der Region wurde sie nicht fündig, eher im Süden der Republik. „Doch mit den Transportkosten wäre das ziemlich teuer geworden“, erinnert sich die 38-Jährige. „Dann müssen wir eben selbst ran“, dachte sich Glindemann-Schulz schließlich. Interesse an Handwerklichem und Kreativem zugleich hatte die Reislingerin nach eigenem Bekunden schon immer. In dem Haus stehen hier und da alte Möbelstücke, die sie mithilfe von Verwandten aufbereitet hat – oder die sogar selbst gebaut sind.

Mandy und ihr Mann Christian heirateten vor gut einem Jahr. Foto: Vanessa Sander / Vanessa Sander Fotografie

Mittlerweile hat sich Glindemann-Schulz mit ihrer Idee selbstständig gemacht. „Festvertraut“ hat sie ihren Verleih genannt. Für die eigene Hochzeit kaufte sich das Paar Möbelstücke – und „hübschte“ diese auf. Zum Beispiel alte Bierbänke. Diese wurden abgeschliffen und neu gestrichen. Auch ihren eigenen Traubogen bauten die beiden für die freie Trauung zusammen. Und auch die passende Dekoration besorgten die Reislinger für ihre Hochzeit im September 2019. Die Möbelstücke und Utensilien lagern inzwischen in einer Scheune der Familie Schulz. Weiteres Mobiliar ist dazugekommen.

Stück um Stück möchte sie den Verleih nun weiter auf- und ausbauen

„Für uns war es eine gute Zeit, um damit zu starten“, so die Reislingerin, die bei Volkswagen tätig ist. Aktuell ist die 38-Jährige in Elternzeit. Im Sommer kam das zweite Kind zur Welt. Ihr Mann war wie viele aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr in Kurzarbeit und konnte seine Frau daher bei der Umsetzung der vielen Ideen helfen. Stück um Stück möchte sie den Verleih nun weiter auf- und ausbauen. „Der Bedarf ist da – das weiß ich aus eigener Erfahrung, nachdem die Suche nach passenden Möbeln ergebnislos verlaufen ist“ erklärt Glindemann-Schulz. „Freie Trauungen liegen im Trend, ebenso wie die Feier draußen stattfinden zu lassen.“ Und so gibt es auch schon Anfragen beispielsweise für die Staffelei, für die Holztische, Traustühle oder Loungemöbel.