39. Internationale Weihnachtsfeier in Wolfsburg digital

Sie gehört zu den schönsten Traditionen in Wolfsburg: die Internationale Weihnachtsfeier, eine Gemeinschaftsinitiative der Volkswagen AG, des Betriebsrats der Volkswagen AG, des Integrationsreferats der Stadt Wolfsburg, des Scharoun-Theaters und der Italienischen Konsularagentur Wolfsburg. Zu keinem anderen Event in der Stadt finden sich 1000 Kinder mit ihren Familien aus den zahlreichen Nationen und Kulturkreisen, die in Wolfsburg zu Hause sind, zusammen, wie die Italienische Konsularagentur Wolfsburg mitteilt.

Internationale Weihnachtsfeier fällt auch in diesem Jahr nicht aus

Neben dem Basar im Foyer des Scharoun-Theaters, wo viele Ehrenamtliche der internationalen Vereine ihre eigenen kulinarischen Spezialitäten anbieten, gehört die Aufführung des Weihnachtsmärchens zu den Höhepunkten der Veranstaltung. 2020 ist alles anders – doch nur weil aufgrund der derzeit geltenden Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus Menschenmassen vermieden werden sollen, heißt das nicht, dass die Internationale Weihnachtsfeier in diesem Jahr ausfallen muss.

Stattdessen wird die Veranstaltung dank der Unterstützung durch die Wolfsburger Filmproduktionsfirma Filmburg in unzählige private Wohnzimmer verlagert, und zwar online. Wie in jedem Jahr führt Francescantonio Garippo (Betriebsrat der Volkswagen AG) durch die Veranstaltung und begrüßt in dem vorproduzierten Video auf der Theaterbühne Bernd Osterloh (Betriebsratsvorsitzender der Volkswagen AG), Gunnar Kilian (Vorstandsmitglied und Personal-Vorstand der Volkswagen AG), Oberbürgermeister Klaus Mohrs und Dora Balistreri (Italienische Konsularagentur Wolfsburg). Humorvolle musikalische Beiträge von Pressesprecher Christian Mädler (Scharoun-Theater) sorgen für eine bezaubernde Weihnachtsstimmung.

Die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet neben dem Weihnachtsmann anschließend noch eine Überraschung von der Wolfsburger Figurentheater-Compagnie.

„Die Internationale Weihnachtsfeier ist ein Ort der Begegnung“

„Die Kontakte zu beschränken, hat derzeit oberste Priorität, damit wir alle gesund in das neue Jahr kommen, liebe Kinder!“, appelliert Oberbürgermeister Klaus Mohrs in dem Grußvideo. „Die Internationale Weihnachtsfeier ist ein Ort der Begegnung, auch für zahlreiche Kolleginnen und Kollegen. Dieses Jahr findet Weihnachten im kleineren Rahmen statt – ich freue mich auf die Zeit mit meinen Söhnen und mit meiner Familie!“, betont Gunnar Kilian. Für Bernd Osterloh ist die Internationale Weihnachtsfeier zu eine Familientradition geworden: „Ich nehme jedes Jahr sehr gern gemeinsam mit meiner Frau und meinen Kindern an dieser besonderen Veranstaltung teil“. Dora Balistreri von der Italienischen Konsularagentur erinnert daran, dass die Weihnachtsfeier damals, vor 39 Jahren, als Fest für die in Wolfsburg beheimateten italienischen Familien entwickelt wurde. „Heute partizipieren Wolfsburgerinnen und Wolfsburger aus diversen Nationen. Für die Italienische Konsularagentur ist es jedes Jahr eine Freude, Teil des Organisationsteams dieses besonderes Festes der kulturellen Gemeinsamkeit zu sein!“

Hier gibt es die Weihnachtsfeier zu sehen

Am Samstag, 12. Dezember, um 14 Uhr startet die 39. Internationale Weihnachtsfeier online unter den beiden Wobstories-Links https://www.facebook.com/wobstories.de und https://www.youtube.com/channel/UCX1imIRSzY2GWNfq7j9Mc8w/videos.

red