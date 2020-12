Als Taxifahrer soll ein 54-Jähriger einer 33-Jährigen während der Fahrt erst an den Oberschenkel und später in den Schritt gefasst haben. Der Mann bestreitet die Tat und legte gegen einen Strafbefehl Einspruch ein, sodass es nun zur Verhandlung vor der Strafrichterin kam.

Auf Höhe der Braunschweiger Straße habe der Taxifahrer sie das erste Mal am Oberschenkel angefasst

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll sich die Tat am Abend des 29. Februar ereignet haben. Die

33-Jährige berichtete, dass sie an jenem Abend zunächst bei ihrer Mutter gewesen sei. „Wir haben gezockt und Wein getrunken. Es war ein gemütlicher Abend.“ Da sie leicht beschwipst gewesen war, habe ihre Mutter gesagt, sie solle sich ein Taxi rufen. Mit diesem fuhr sie dann vom Laagberg zu ihrem Onkel nach

Detmerode. Auf Höhe der Braunschweiger Straße habe der Taxifahrer sie das erste Mal am Oberschenkel angefasst. „Ich habe seine Hand weggeschoben.“ Dennoch habe er ihr danach in den Schritt gefasst. „Er hat zu mir gesagt, dir wird eh keiner glauben, weil du was getrunken hast.“ 1,52 Promille wurden bei der Frau später festgestellt.

Der Angeklagte wollte sich zur Tat zunächst nicht äußern, sprach dann aber auf Anraten seines Anwaltes doch

Eigentlich sei es ein schöner Abend gewesen, berichtete die 33-Jährige. „Ich war sehr gut drauf.“ Auch sei sie nicht darauf aus gewesen, bei der Polizei Anzeige gegen den Mann zu erstatten. Erst eine Verwandte habe sie dazu motiviert.

Der Angeklagte wollte sich zur Tat zunächst nicht äußern, sprach dann aber auf Anraten seines Anwaltes doch. Umfassend holte er dazu auch zu seiner Berufsauffassung aus. In seiner Heimat Afrika sei er auch schon Taxi gefahren, genau wie in Deutschland. „Ich habe eine Aufgabe, ich bin Dienstleister, und ich muss helfen“, sagte er. An jenem Tag sei die Frau bei ihm eingestiegen und habe mit ihrem Mann und ihrem Onkel telefoniert. Sie habe geweint und habe auch am Fahrtziel noch weitererzählen wollen, obwohl er bereits einen Auftrag für eine weitere Fahrt gehabt habe.

Die Richterin verurteilte ihn zu 40 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro

Er habe sie berührt, weil sie geweint habe, aber nicht in der Weise, wie es von der Frau geschildert wurde. „Ich kann so was nicht machen, das ist nicht meine Welt. Ich bin ein integrierter Mensch. Dieses Land hat mir alles gegeben, was ich heute bin. Ich lebe von den Fahrgästen, denn die geben mir Trinkgeld“, holte er aus. Als die 33-Jährige zahlen sollte, habe sie ihm das Geld ins Auto geworfen und ihn als „blöden Neger“ bezeichnet, berichtete er. Da sowohl Staatsanwältin als auch Richterin dem Angeklagten klarmachten, dass eine Verurteilung nicht billiger für ihn wird, beschränkte er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl auf die Tagessatzhöhe, die ursprünglich 40 Euro als Tagessatz vorsah. Die Richterin verurteilte ihn zu 40 Tagessätzen zu jeweils 15 Euro.