Ortsräte begrüßen Pläne für Wolfsburger Erdbeerdorf

Trotz einiger Bedenken haben die betroffenen Ortsräte der Aufstellung eines Bebauungsplans zugestimmt, der den Bau von Karls Erlebnisdorf und die Verwirklichung der Schöne-Heide-Pläne auf dem brachliegenden Romantikpark-Gelände bei Kästorf ermöglicht. Sowohl der Ortsrat Kästorf/Sandkamp als auch der Ortsrat Brackstedt/Velstove/Warmenau sagten einstimmig Ja.

Bedenken wurden zum einen hinsichtlich des Hotels laut, das der Braunschweiger Investor Thomas Funke im südlichen Teil des ehemaligen Landlebens plant. Bis zu sechsstöckig soll es werden. Das erscheint dem Ortsrat Brackstedt/Velstove/Warmenau sehr hoch. „Für uns und unsere Bürger ist es wichtig, wie die Struktur sein soll. Wir können uns nicht vorstellen, dass da ein sechsstöckiges Hotel hinkommt“, sagt Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns. Die Christdemokratin ist der Meinung, dass das Ambiente der Anlage ländlich bleiben sollte.

Angelika Jahns: „Rücksicht auf unsere örtlichen Betriebe nehmen“

Die Ortsräte tagten am Mittwoch in der Brackstedter Mühle. Die Hotel-Chefin meldete sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort: Christiane Schuster merkte an, dass in den vergangenen Jahren in Wolfsburg viele neue Hotels öffneten und an der Berliner Brücke derzeit ein weiteres entsteht. Sie appellierte an die Ortsräte, auch an die kleineren, inhabergeführten Häuser zu denken. Angelika Jahns kann das nachvollziehen. „Da müssen wir als örtliche Politik auch ein bisschen Rücksicht auf unsere örtlichen Betriebe nehmen“, sagt sie.

Stadtplanungsleiterin Silke Lässig versuchte laut Jahns Bericht zu beruhigen: Die sechs Hotelgeschosse seien eine Obergrenze. In der Sitzung des Strategieausschusses hatte Lässig bereits am Abend zuvor darauf hingewiesen, dass sich Hotelentwicklungen derzeit nicht einfach gestalten.

Anwohner befürchtet Lärm, wenn Erlebnisdorf und Schöne Heide kommen

Der Ortsbürgermeister von Kästorf/Sandkamp, Francescantonio Garippo, merkte an, dass der Erdbeer-Erlebnispark und die Schöne-Heide-Attraktionen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung haben dürften. Anwohner der Durchgangsstraßen von Sandkamp, Warmenau und der Nordstadt stöhnen heute schon über die Belastung. Ein Bürger aus Kästorf äußerte in der Sitzung die Sorge, dass von dem Gelände selbst an den Wochenenden wieder so eine Lärmkulisse ausgehen könnte wie zu Zeiten der Landleben-Partys.

Angelika Jahns befürchtet seit Mittwochabend, dass den vom Romantikpark übergebliebenen Fachwerkhäusern der Abriss bevorsteht. Sie hat irritiert, dass Lässig den Erhalt zur Entscheidung der Investoren erklärte. „Wir vermuten, dass die Häuser nicht zu erhalten sind, weil lange Leerstand herrschte und es da schon Vandalismus gab“, argwöhnt Jahns.

Mehr zum Thema