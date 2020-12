28 Neuinfektionen – Wolfsburger Corona-Inzidenz nimmt wieder zu

Wolfsburg. Sie liegt am Freitag bei 70,0. Eine 93-Jährige verstarb. Wegen mehrerer Fälle in der Flüchtlingsunterkunft Suhler Straße steht die unter Quarantäne.

Rückfall bei den Coronazahlen in Wolfsburg: Am Freitag vermeldete die Stadt 28 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall. Bei dem Todesfall handelt sich um eine 93-jährige Frau aus einem Pflegeheim, die im Klinikum verstorben ist. Ein Grund für die erneut hohe Zahl an Neuinfektionen ist, so die Stadt, die Flüchtlingsunterkunft Suhler Straße, in der mehrere Personen aus unterschiedlichen Wohneinheiten positiv auf Corona getestet wurden. Die Einrichtung steht daher vorsorglich in Gänze unter Quarantäne.

Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit 1157, als genesen gelten 960 Bürger, 63 mehr als am Donnerstag. Verstorben an oder mit dem Virus sind nun 60 Personen. Die Zahl der akuten Fälle sinkt um 36 auf 137. Im Zeitraum der vergangenen sieben Tage sind 87 Personen positiv getestet worden. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einem 7-Tage-Inzidenzwert von 70,0 pro 100.000 Einwohnern.