24 Meter hoher Weihnachtsbaum der Autostadt kommt ins Fernsehen

Während in den meisten Wolfsburger Wohnzimmern am Heiligen Abend bei gut zwei Metern Schluss sein dürfte, steht in der Autostadt selbst in diesem besonderen Jahr ein XXL-Weihnachtsbaum. Tradition verpflichtet, und das gilt auch für die 24 Meter hohe und acht Tonnen schwere Fichte, die die Autostadt gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesforsten bereits im November im Solling ausgesucht, gefällt und auf einem Tieflader nach Wolfsburg gebracht hat. Mithilfe eines Autokrans wurde der Baum auf dem Piazza-Vorplatz aufgestellt, wo er noch bis zum 27. Dezember zu sehen ist.

