Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall in Wolfsburger Innenstadt

Die Polizei sucht Zeugen zu einem möglichen Verkehrsunfall. Der Vorfall ereignete sich laut Bericht der Beamten am Dienstag um kurz nach 13.30 Uhr in der Siegfried-Ehlers-Straße in dem dortigen Wendehammer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05361) 46460 zu melden.

red