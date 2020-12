Einbrecher in Garage von Neindorfer Sportverein unterwegs

Unbekannte sind in die Garage auf dem Sportplatz des örtlichen Sportvereins in Neindorf eingedrungen und haben neben einem Aufsitzrasenmäher und einem Laubbläser auch noch einen Werkzeugkoffer mit Inhalt und einen Freischneider entwendet, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Insgesamt dürfte sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 5.20 Uhr, und Freitagmorgen, 5.20 Uhr. Ein Zeuge hatte die offenstehende Garage bemerkt und einen Angestellten des Vereins alarmiert.

Unbekannte gelangten mit Fahrzeug und Anhänger auf das Gelände

Wie die Polizei weiter schreibt, gelangten die Täter mit einem Fahrzeug mit Anhänger auf den frei zugänglichen Sportplatz. Hier verschafften sie sich Zugang zur Garage und entwendeten die Gartengeräte. Anschließend verließen sie mit ihrer Beute das Gelände und verschwanden in unbekannte Richtung.

Da sich ein Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz befindet, von dem viele Hundebesitzer, aber auch Sportler und Spaziergänger aus ihre Runden starten, hoffen die Ermittler darauf, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise unter (05363) 809700.

