Großes Weihnachtsinterview: Rockstar Peter Maffay in Wolfsburg

Wolfsburg. Peter Maffay besuchte Wolfsburg. Im Interview verrät er: "Ich bin auf Bühnenentzug." Und er erklärt, was ihn mit den Menschen in der Region verbindet.

Deutschlands bekanntester Rocker Peter Maffay (71) hat corona-bedingt Bühnenpause, untätig ist er aber nicht. Er hat ein neues Album veröffentlicht, schreibt bereits an neuen Liedern, probiert sich in neuen Formaten in Internet aus. Der VW-Markenbotschafter war Anfang Dezember in Wolfsburg, um den neuen ID.4 Probe zu fahren. Zu diesem Anlass nahm er sich Zeit für ein Exklusivinterview mit unserer Zeitung.

Sie sind in Wolfsburg unter die Testfahrer gegangen und konnten gemeinsam mit Ihrem Musiker-Kollegen Wincent Weiss denn VW ID.4 testen. Dabei sind Sie ja als 911er-Enthusiast bekannt, besitzen sogar eine Sammlung. Ist so ein Stromer denn überhaupt was für Sie?

Das stimmt schon, ich bin ja eher ein Benziner! Was Elektroautos angeht, habe ich mich bislang eher zurückgehalten. Mir brannten einfach viele Fragen unter den Nägeln: Was ist mit der Reichweite, der Versorgung, Ladedauer und so weiter. Ist mit E-Autos die übliche Form des Reisens schon gewährleistet? Gemeinsam mit Wincent durfte ich den ID.4 auf einer guten Strecke von Nordsteimke bis zur Autostadt ausprobieren. Ich muss sagen, der Eindruck von dem Auto ist enorm.

Erklären Sie das genauer?

Die Leistung stimmt! Mein Testwagen war eine Variante mit einem 204 PS starken Motor. Das reicht nun wirklich allemal aus, um sich zügig fortzubewegen. Ich glaube, der ID.4 ist bei Tempo 160 abgeriegelt – das reicht, um auf Reisen auf einen guten Kilometerschnitt zu kommen. Im Anzug ist das Auto fantastisch, das Drehmoment ist beachtlich. Das übersteigt viele Benziner- oder Diesel-Aggregate. Das Gewicht von gut zwei Tonnen spürt man gar nicht. Das Fahrzeug ist so wendig, das könnte auf einem Teller drehen. Die Ausstattung ist gehoben. Die vielen Feinheiten und Möglichkeiten der Elektronik konnte ich in der Kürze der Zeit leider gar nicht auskosten. Im mittleren und im Kurzstreckenbereich macht das Auto sehr viel Sinn. Die Reichweite beträgt rund 500 Kilometer und wenn man lange Strecken fahren will, braucht man circa eine halbe Stunde Aufladen für weitere 350 Kilometer. Also man kann mit dem ID.4 Reisen unternehmen. Das Auto soll 50.000 Euro kosten, aber so viel kostet doch auch ein Benziner oder Diesel mit ähnlicher Ausstattung. Also unter dem Strich ist mein Eindruck äußerst positiv.

Bleibt der 911er also in der Garage stehen?

(Maffay lacht) Nun ja, das emotionale Erlebnis im Vergleich zu einem 911er wird der ID.4 nicht kompensieren. Aber das ist auch gar nicht seine Aufgabe. Es geht darum, einen sinnvollen Beitrag zu leisten beim Herunterfahren von Emissionen. Die Summe all dieser E-Fahrzeuge wird irgendwann einmal messbar etwas dazu beitragen. Das bedeutet nicht, dass wir aufhören sollten uns Gedanken zu machen, was der Rest der Welt macht, der nicht über solche Hochtechnologie verfügt. Trotzdem sind Autos wie der ID.4 das richtige Signal. Ich bin kein Techniker und kein Wissenschaftler. Ich bin Amateur-Landwirt und sehe, wie die Natur leidet. Das müssen doch alle mitkriegen. Deshalb ist jeder Beitrag zum Klimaschutz sinnvoll.

Sie sind ein gerngesehener Dauergast in unserer Region. Was verbindet Sie mit den Menschen hier?

Das will ich gar nicht so hoch hängen. Seit 50 Jahren bin ich als Musiker unterwegs, habe in dieser Zeit wohl fast jeden kleinen Ort und jede Großstadt besucht, wohnte in Hamburg, Berlin, Frankfurt und München. Ich möchte behaupten, ich habe Deutschland wirklich erfahren können und bin dabei vielen interessanten Leuten begegnet. Aus Begegnungen sind Freundschaften entstanden, auch bei Ihnen in der Gegend, die ich über die berufliche Ebene hinaus pflege.

Vor allem die Bande zu Volkswagen wirkt eng geknüpft.

Diese Verbindung ist wirklich speziell und nicht alltäglich in meiner Branche. 2006 begann unsere Zusammenarbeit mit dem Hilfsprojekt „Begegnung – eine Allianz für Kinder.“ Mit einem Dutzend Künstlern aus der ganzen Welt hatten wir uns damals zu einem Netzwerk zusammengetan, um Kinder zu unterstützen. Das war Ausdruck unseres Verständnisses des Zusammenlebens auf diesem Globus. Und ich war so frech und bin einfach mal zum Global Player Volkswagen gegangen und habe gefragt, ob man uns unterstützen möchte. VW hat mitgemacht, Angela Merkel wurde Schirmherrin, Das war ein schönes Statement! Und aus diesem Projekt mit VW sind bis heute viele weitere entstanden.

Viele VW-Mitarbeiter werden sich an das Danke-Konzert im Mai 2020 erinnern. Was bedeutete der Auftritt Ihnen?

Der Hintergrund war natürlich die Entwicklung der Corona-Krise und die Absage aller Veranstaltungen. Das VW-Konzert war übrigens nicht unser einziges dieser Art. Mein Anliegen war es zunächst einmal, den Kontakt zu den Fans aufrechtzuhalten. Volkswagen bildet eine riesengroße Gemeinschaft - da wird es sicherlich auch einige Fans geben. Das Konzert für VW war aber auch eine Verbeugung vor der Loyalität zwischen dem Unternehmen und unseren Projekten. Ich selbst bin ja auch über die Jahre ein bisschen Volkswagen geworden. Seit einiger Zeit sitze ich im Kuratorium der Belegschaftsstiftung und verfolge die soziale Kompetenz, die das Unternehmen lebt. Die Stiftung greift vielen Organisationen unter die Arme. Das alles hat uns über die Jahre doch ziemlich zusammengeschweißt und so hat sich eine lebendige Zusammenarbeit entwickelt.

Wie was das für Sie, als Sie Ihre Tournee „Live2020“ absagen mussten? An so einer Konzertreise hängt ja viel dran: Planung, Geld und auch Arbeitsplätze.

Es war ein Schock! Ein Jahr hatten wir an dieser Tour getüftelt. Leider verlief schon der Start ungünstig. Das zweite Konzert der Tour war in Hamburg. Beim Soundcheck stürzte unser Bassist Ken Taylor von der Bühne und brach sich die Knochen. Und das, wo am Abend 12.000 Fans kommen sollten. Wir reagierten und wechselten innerhalb einer Stunde die Besetzung. Das Konzert war reduzierter, doch es lief fantastisch. Dann reisten wir am nächsten Tag weiter nach Berlin und dort fiel nun unser Keyboarder Pascal Kravetz aus. So kamen wir zum Schluss, dass wir diese Tour so nicht fortsetzen können und verlegten sie in den Sommer. Nur ein paar Tage nach dieser Entscheidung war Corona da. Nichts fand mehr statt. Die Tournee haben wir in den Herbst 2021 verlegt. Unser Publikum reagierte darauf zum Glück extrem loyal und treu! Wir hatten immerhin eine Auslastung von 97 Prozent - mehr geht gar nicht. Ich hoffe, dass wir 2021 in ein ruhigeres Fahrwasser gelangen, um die Konzerte nachzuholen und insbesondere, dass die Sommer-Open Air-Konzerte unangetastet bleiben. Viele meine Kollegen in der Branche planen ähnlich.

Die befindet sich seit März im Lockdown...

Das ist ein Schlag ins Gesicht! Es geht nicht nur um uns Musiker. Da kollabieren Existenzen von Leuten, die uns rund um die Bühne versorgen. Diese vielen Dienstleister. Es gab ja etliche Bemühungen, die Politik auf diese prekäre Situation aufmerksam zu machen. Das führte zu einigen Maßnahmen, die allesamt jedoch nicht ausreichen werden, um die Branche zu retten. Ich bin schon ein paar Mal nach Lösungsansätzen gefragt worden. Entscheidend ist für mich die Obergrenze bei Veranstaltungen. Wenn Konzerte wirtschaftlich sind, wir möglicherweise schwarze Zahlen schreiben könnten, wäre das schon ein Gewinn, weil sich die Branche so selber erhalten und weiterleben könnte. Wir reden hier von 1,6 Millionen Menschen, die direkt betroffen sind. Das ist immens!

Viel hängt mit der Antwort auf die Frage zusammen, wie schnell geimpft werden kann. Was ist, wenn bis zum Konzertsommer nur ein Teil der Bevölkerung geimpft ist und wenn darüber hinaus sich einige der Impfung verweigern? Ist das akzeptabel für Sie, wenn nur die Fans, die geimpft sind, zu Ihrem Konzert kommen dürfen und alle anderen bleiben draußen?

Denken Sie auch an die Menschen, die die Impfung nicht vertragen können. Keiner will, dass irgendjemand zu irgendwas gezwungen wird. Niemand will eine Zweiklassengesellschaft. All diese Punkte müssen bei einer Entscheidung berücksichtig werden. Nur bin ich kein guter Kaffeesatzleser. Jetzt im Dezember 2020 kann ich Ihre Frage nicht wirklich glaubwürdig beantworten. Wir werden abwarten müssen, wie sich die nächsten zwei, drei Monate entwickeln. Und dann werden wir hoffentlich einen Trend feststellen. Man merkt aber schon, dass die Ankündigung einer Impfung ein wenig den Druck aus dem Kessel nimmt. Das ist allerdings mehr eine emotionale Geschichte. Nun müssen ein paar Fakten von der Wissenschaft kommen, die die Menschen ermutigen, Vertrauen zu dieser Impfung zu bekommen. Ob ich im Herbst 2021 bereits ein Konzert in einer Halle mit voller Besucherkapazität spielen kann, das kann ich im Augenblick nicht beantworten. Aber wenn so ein Konzert in den Bereich kommen könnte, der es ökonomisch sinnvoll macht, wenn es dann eben statt der 12.000 Fans nur 6.000 teilnehmen können, dann spielen wir eben öfter. Das ist für unsere Fitness auch nicht so verkehrt (Maffay lacht).

Sie haben in einem Nebensatz vom Druck auf dem Kessel gesprochen. Der Druck war ja schon vor Corona da, es brodelt in der Gesellschaft. Woran liegt das?

In den vergangenen zehn Jahren hat sich unsere Gesellschaft schon verändert. Wir haben diese enorme Migrationsbewegung erlebt, die Radikalisierung von Religionen, Attentate, der anonyme Hass im Internet. Ein kleiner Teil der Bevölkerung hat sich radikalisiert über den Rahmen dessen hinaus, was man normal empfindet: Rechtsradikalismus, Antisemitismus – all diese hässlichen Geschwüre brechen wieder auf, von denen man dachte, sie würden es in Deutschland nie wieder in dieser Deutlichkeit tun. Die Temperatur in unserer Gesellschaft wurde hochgetrieben, das stimmt. Aber unsere Gesellschaft ist es nach wie vor eine demokratische und eine starke. Ich bin überzeugt davon, dass das, was wir hier im Augenblick erleben, zu bewältigen ist. Man muss nur bereit sein. Und zu dieser Bereitschaft gehört eine gewisse zuversichtliche – keine blinde – Lebenseinstellung: dass man eher das halb volle als das halb leere Glas sieht. Wenn wir jetzt permanent uns in Larmoyanz ergehen, dann fehlt uns die Kraft, Lösungen zu erzeugen, die die negativen Entwicklungen abfangen und verarbeiten. Wir müssen uns darauf besinnen, auf welche Qualitäten unsere Gesellschaft zurückgreifen kann. Wir haben die Demokratie, das Grundgesetz und die Aufklärung, also alles, was eine schöne Gesellschaft benötigt. Das sollten wir anwenden und nicht zu pessimistisch sein.

Sie haben in der Corona-Zeit einen Podcast gestartet und Ihr eigenes Maffay-TV. Ist diese konzertfreie Zeit für Sie auch eine Chance, sich neu auszuprobieren?

Wenn man nicht auf die Bühne gehen kann, dann bleibt da ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge.

Sie könnten auch Ihr Haus renovieren, wie es viele andere tun?

Das ginge auch, aber dafür habe ich zwei linke Hände. Das führt doch zu nichts (Maffay lacht). Ich wollte in meiner Firma niemanden in Kurzarbeit schicken. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir in dieser Zeit ein paar Alternativen ausprobieren können. Daraus sind das Radio- und das Fernsehformat entstanden. Sowas machen längst viele, und viele besser als ich. Trotzdem macht es mir Spaß und ich denke, das wird auch fortgeführt. Aber es ersetzt natürlich nicht das Kerngeschäft. Und das sind Musik und Aufritte.

Ihre Fans mussten nicht auf Ihre Musik verzichten. Ihr neues Duett-Album „Peter Maffay und...“ kam vor wenigen Tag raus. War diese Platte ein langgehegter Plan?

Es ist ein Katalog-Album, streng genommen ein Sampler. Ich erkläre gerne den Hintergrund: Wir haben ja hier in unserer Unterhaltung das Wort Begegnungen gestreift. Wenn etwas meine Laufbahn kennzeichnet, sind es Begegnungen mit Menschen, das hat mich geformt. In künstlerischer Hinsicht waren das Musiker, mit denen man das Glück hatte, gemeinsam auf der Bühne aufzutreten oder ins Studio zu gehen. Da gibt es eine Synergie, wenn sich zwei Künstler auf Augenhöhe und ohne Ego-Probleme begegnen. Im Laufe der Jahre sind so an die 70 Duette entstanden. Ein Bekannter meinte, wir säßen zum Teil auf unveröffentlichten Duetten, wäre das nicht ein schönes Thema für ein Album. Wir haben dann das Archiv durchforstet und Aufnahmen entdeckt, die teilweise Jahre zurückliegen und die viele Fans so gar nicht kennen dürften. Auf dem Album sind aktuelle und unveröffentlichte Titel drauf. Einige Songs sind aus meiner Vergangenheit, an die ich mich gerne zurückerinnere. Anfang Dezember stieg das Album in die Top Ten ein – damit hatte ich eigentlich gar nicht gerechnet.

Die Fans wird es interessieren, ob bei Ihnen im Studio in Tutzing die Zeit genutzt wird, an neuen Songs zu arbeiten?

Es bleibt ja auch nicht aus, diese Zeit, wie man sie seit ein paar Monaten erlebt, zu reflektieren. Corona und die Schutzmaßnahmen belasten psychisch, man sieht die Erosionen um einen herum, aber auch die guten Geschichten. Ich persönlich habe mehr Zeit für meine Familie, unsere Tochter ist ja erst zwei Jahre alt. Das alles findet Niederschlag. Ich quäle täglich im Studio meine Instrumente ein paar Stunden lang. Einige neue Songs sind schon da. Möglicherweise habe ich Mitte nächsten Jahres genug Material für ein neues Album zusammen.

Wenn alles gut läuft, spielen Sie Mitte 2021 auch Ihr erstes Konzert in Dresden. Freuen Sie sich auf den Moment, das erste Mal wieder richtig in die Gitarrensaiten reinzuhauen, damit das ganze Stadion bebt?

Darauf können Sie Gift nehmen! Wir alle aus der Band werden dann richtig reinhauen, wir sind schwer auf Entzug! Jede Woche treffen wir uns im Chat, informieren uns gegenseitig, wie es uns geht und was wir so machen. Unterm Strich kommt immer die eine Geschichte raus: Wann können wir endlich wieder spielen?

Eine Frage zum Abschluss: Wir verbringen Sie das das Weihnachtsfest?

Wir feiern Zuhause, mit Tannenbaum, Plätzchen und den Kindern. Also eigentlich ganz konventionell und ohne Hektik Dass ich unterm Tannenbaum stehe und „Oh Tannenbaum“ singe, wird man bei mir eher nicht erleben (Maffay lacht). Aber ich bin gerne Zuhörer und Zuschauer. Wenn jemand singen möchte, dann herzlich gerne. Und natürlich gibt es bei uns Weihnachtsmusik. Unsere Gedanken werden aber auch bei denen sein, die es unter den jetzigen Umständen schwer haben. In der kommenden Zeit werden wir noch mehr zusammenstehen müssen.