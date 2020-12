VfB Fallersleben plant Kurse für Corona-Patienten

Fallersleben Relativ wenig ist in der Corona-Pandemie von den so genannten Genesenen die Rede – also Menschen, die eine Covid19-Erkrankung durchgemacht haben. Doch schon seit Monaten häufen sich die Fälle, in denen Patienten noch lange mit den Folgen der Krankheit zu kämpfen haben, auch wenn sie nicht mehr akut infiziert und infektiös sind. Für diese Menschen will der VfB Fallersleben ein Angebot entwickeln.

Sportverein will soziale und psychologische Aspekte einbeziehen

„Leider wurde bislang viel zu wenig über die Nachsorge nach einer Covid19-Erkrankung gesprochen. Dabei geht es nicht nur um die medizinischen, sondern auch um die sozialen beziehungsweise psychologischen Gesichtspunkte“, schreibt Wolfsburgs zweitgrößter Sportverein, der schon seit einigen Jahren Rehasportgruppen bietet, in seiner Ankündigung. „Der VfB Fallersleben als einer der größten Bewegungs- und Gesundheitsanbieter in Wolfsburg möchte genau diesen Menschen einen Anlaufpunkt geben.“Konkrete Anfragen gab es zuvor noch nicht. „Wir starten einen Testballon“, sagt zu der Idee VfB-Vorsitzender und Geschäftsführer Prof. Dr. Nicolas Heidtke, der auch im Austausch mit Sportvereinen anderswo in Deutschland steht und weiß, dass es in Baden-Württemberg die ersten Vereine gibt, die solche Angebote machen. Zunächst will der VfB sehen, wie die Nachfrage ist. Es gehe erst einmal darum, zu sammeln, um dann weiterzusehen. „Es soll auch kein einmaliger Aufruf sein, sondern ein Dauer-Thema werden“, erklärt Heidtke.

Nicht nur für Mitglieder und nicht nur auf Verordnung

Konkret sind drei Säulen geplant: Für Menschen mit anhaltenden Lungenbeschwerden, die aber nicht so gravierend sind, dass beispielsweise eine Reha erforderlich ist, könnten am Rehasport für Lungenkranke teilnehmen. Für alle, die sich mit anderen Symptomen wie fehlendem Geschmackssinn herumschlagen, soll ein Austausch mit Gleichgesinnten ermöglicht werden. Und als dritte Option sei eine Mischung aus Sport und Gesprächen denkbar, um zu sehen, wo Unterstützung nötig ist.

Der VfB-Vorsitzende betont, dass auch Nichtmitglieder das Angebot nutzen können, „denn das sehen wir als unsere gesellschaftliche Aufgabe als Sportverein“. Auch eine ärztliche Verordnung sei im ersten Schritt nicht zwingend. Melden können sich Interessierte ab Montag, 4. Januar, direkt bei den ausgebildeten Reha- und Gesundheitstrainern.

Erste Einheiten sollen wegen Corona-Lockdown digital laufen

Zunächst soll es digital erste Bewegungs- und Gesprächseinheiten geben. Später sollen die Angebote auch (wieder) live vor Ort stattfinden. „Wichtig ist uns, dass wir zunächst einen Aufschlag machen und diese Gruppe zusammenbringen“, heißt es vom VfB. Mit den Teilnehmern sollen dann die weiteren Einheiten besprochen und Angebote geschaffen werden.

Wer Interesse an dem Angebot hat, kann sich ab sofort per E-Mail an denny.sack@vfb-fallersleben.de wenden oder ab 4. Januar unter (05362) 64411 oder (0162) 3958229 melden.