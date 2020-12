Morddrohung gegen Wolfsburger Imam

Die Polizei Wolfsburg hat nach einer Morddrohung, die sich gegen den Imam des Islamischen Kulturzentrums richtet, Ermittlungen aufgenommen. Der Islamische Verein äußert sich besorgt. Aissa Hajlaoui hatte am Mittwoch, 23. Dezember, in seinem privaten Briefkasten einen unfrankierten Umschlag gefunden. Statt des Weihnachtsgrußes von Nachbarn, den er in dem Kuvert vermutete, entdeckte er darin ein Bild von einem Sarg und die Worte „Du wirst bald hier sein. Dreckig.“ So berichtet es Mourtadha Djemai, stellvertretender Vorsitzender des Islamischen Vereins, den der schockierte Imam unmittelbar nach dem Fund kontaktierte.

Islamischer Verein informiert die Polizei Wolfsburg

Gemeinsam, so Djemai, hätten sie die Polizei informiert. Diese sei gleich ausgerückt, habe vor Ort Spuren genommen und das Schreiben sichergestellt. Die Polizei Wolfsburg bestätigt den Vorgang. „Wir nehmen die Bedrohung so ernst, dass wir ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Einen konkreten Tatverdacht gebe es nicht, die Polizei ermittele in alle Richtungen.

Polizei hat nach Anschlag in Halle mit Islamischem Verein in Wolfsburg Kontakt aufgenommen

Die Frage, ob Polizeischutz für den Imam oder die Moschee im Berliner Ring angeordnet wurde, beantwortete Figge ausweichend. „Die Polizei wird alle Maßnahmen treffen, um die Person und die Glaubensgemeinschaft zu schützen“, so der Pressesprecher. Schon nach dem Anschlag von Halle vor einem Jahr habe die Polizei mit allen Wolfsburger Glaubensgemeinschaften über die Sicherheit ihrer Gebäude gesprochen. In der Moschee im Berliner Ring treffen sich freitags bis zu 800 Muslime zum Gebet.

Morddrohung habe den Verein nicht überrascht - Kritik an AfD

Der Verein will trotz der aktuellen Sorgen am Freitagsgebet und seinen anderen Aktivitäten festhalten. „Wir müssen sagen, dass das nicht ganz unerwartet kommt“, sagt Mourtadha Djemai zu der Morddrohung gegen den Imam. Er erwähnt in diesem Zusammenhang Hetze im Internet. Das Kulturzentrum erlebe nicht mehr oder weniger Anfeindungen als früher. Doch auch in Wolfsburg verbreite die AfD islamophobes Gedankengut, so Djemai. Während Djemai am Montagmorgen sogar die Befürchtung äußerte, dass die Morddrohung mit dem gewaltsamen Tod eines Imams im Zusammenhang stehen könnte, der vor einer Woche bei einem Spaziergang in der Nähe von Stuttgart erschlagen wurde, sagte Figge, die Polizei könne dazu noch keine Verbindung herstellen.

Mord in Stuttgart hat wohl nichts mit den Drohungen in Wolfsburg zu tun

Am Montagmittag wurde dann bekannt, dass die Ermittler hinter der Tat in Baden-Württemberg ein privates Motiv vermuten: Die Frau und der Bruder des Imams wurden in Untersuchungshaft genommen.

Aissa Hajlaoui predigt seit Februar 2018 in Wolfsburg. Hier hat er auch seine frühen Kinderjahre verbracht, bevor er in Tunesien zur Schule ging und dort ein Studium sowie eine traditionelle theologische Ausbildung absolvierte. In einem Interview im Februar bezeichnete er Extremismus als „die größte Gefahr für die Welt“.